Ladra, finta devota della Madonna di Lourdes, truffa un'anziana di 85 anni, residente ad Albano, e la deruba dei suoi averi. L'ha fermata per strada con la scusa di parlarle di viaggi miracolosi per la salute nella nota cittadina francese, poi si è fatta aprire la porta di casa e le ha portato via i ricordi di una vita.

«Come ho potuto aprire la porta a una sconosciuta e fidarmi?» Non si dà pace Marisa, vedova da due mesi, ancora sotto choc per il subdolo raggiro di cui è rimasta vittima giovedì scorso quando ha aperto la cassaforte per consegnare preziosi alla ladra. «Sono stata proprio ingenua, non me lo perdono» dice l'anziana a cui resta la consolazione di non essere finita comunque nelle mani di malviventi che avrebbero potuto sottoporla a violenza, come spesso accade ad anziani soli in casa.

Sconvolta per la truffa subita, non è riuscita a fornire un granché di dettagli, se non che la donna fosse giovane, di bassa statura e con un cappello in testa.

IL FENOMENO Nella zona, come a Roma e in tutta la provincia, sono stati moltissimi gli anziani truffati da persone senza scrupoli, che hanno agito spesso con dei complici. Questa volta la tecnica usata per conquistare la fiducia della vecchina è stata incentrata sulla fede religiosa, una modalità nuova e diversa da quella sperimentata fino a oggi.

