"NEL MONDO DEGLI IPOCRITI HO CERCATO DI ESSERE PRIMA UOMO CHE CALCIATORE" - IL CAPITANO DELL'INTER, SAMIR HANDANOVIC, SALUTA I NERAZZURRI CON UN POST IN CUI SI TOGLIE QUALCHE SASSOLINO DAGLI SCARPINI: "DOPO 11 ANNI NON SO SE RIESCO A DESCRIVERE TUTTO. SONO AMAREGGIATO E TRISTE" - "HO SEMPRE AVUTA CHIARA IN ME LA CONSAPEVOLEZZA DELLA..."

Samir Handanovic avrebbe sognato un finale diverso per la sua storia con l'Inter, o magari semplicemente l'avrebbe desiderata più lunga. Due giorni dopo l'ufficializzazione del club, arrivano le parole d'addio anche del portiere sloveno, che affida ai suoi social network il messaggio di saluto destinato ai colori nerazzurri […]"Dopo 11 anni non so se riesco a descrivere tutto... Ci provo, perché sono amareggiato e triste, ma nello stesso tempo felice di avere reso un sogno realtà per tanto tempo. L'Inter, lo stadio di San Siro, i tifosi e quel brivido quando lo stadio spinge mi mancheranno".

Poi Handanovic prosegue, lasciando intendere quanto si senta diverso ora da quando è entrato per la prima volta ad Appiano Gentile nel 2012: "Ti insegnano e lasciano il segno, ti spiegano cosa sono passione e coraggio e perché ogni giorno bisogna sacrificarsi per provare certe emozioni. Tante battaglie, sfide vinte e sfide perse, delusioni e gioia. Essere se stessi per me conta più di tutto nel nostro mondo (calcistico intendo) degli ipocriti, ho cercato di essere uomo prima di calciatore".

[…] "Ringrazio tutti. I compagni di tanti anni in nerazzurro, allenatori, staff, medici, fisioterapisti, magazzinieri, tutti i collaboratori, i presidenti e i dirigenti di questi anni che sono stati così diversi, che ho vissuto in maniera così profonda e con un senso di appartenenza così forte da non poterlo immaginare prima. Ringrazio il nostro angolo di magazzino dove si vincevano partite perse e festeggiavano quelle vinte, anche se tanti non capiranno mai...".

[…] "Un ringraziamento speciale lo voglio dedicare alla Curva Nord. Oltre all'amore per questi colori ci ha accomunati il modo diretto, pratico, onesto e coerente di vedere il calcio che non è quello di parole e chiacchiere. L'attitudine. Perché ho sempre avuta chiara in me la consapevolezza della differenza e del differente rispetto che merita chi paga per giudicare e commentare, anche sbagliando, e chi per farlo, nei diversi modi possibili, viene pagato. Che orgoglio avere indossato questa maglia e questa fascia. Ho vissuto questo privilegio dando sempre il massimo. Cercherò di giocare ancora qualche anno, questo è un arrivederci ma resterò sempre uno di NOI. Grazie". E due cuori, uno nero e l'altro azzurro. Quelli non passeranno mai.

