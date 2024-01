"MORGAN SEGUIVA CORSI SU COME USCIRE DA UN AEREO FINITO IN ACQUA: SE C'ERA UNA PERSONA ADDESTRATA, ERA LUI" - PARLA IL SOCIO DI MORGAN ALGERI, IL PILOTA 38ENNE MORTO ANNEGATO NEL LAGO DI COMO INSIEME ALLA 45ENNE TIZIANA TOZZO DOPO CHE L'AUTO SU CUI ERANO A BORDO È FINITA IN ACQUA (PROBABILMENTE A CAUSA DI UN GUASTO MECCANICO NELLA VETTURA): "SI SOTTOPONEVA OGNI ANNO A CORSI DI AGGIORNAMENTO DI ‘WATER ESCAPE TRAINING’. SE NON CE L'HA FATTA LUI A USCIRE, VUOL DIRE CHE NON C'ERA MODO DI FARLO. È FALSO CHE…"

Estratto da www.liberoquotidiano.it

morgan algeri

La tragica morte di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, finiti con un Suv Mercedes Gls nelle acque del lago di Como, […] Lui, 38 anni di Brembate di Sopra, paese in provincia di Bergamo […] Lei, 45 anni di Cantù e mamma di un ragazzo di 14 anni. […] l’ipotesi più accreditata è quella di un guasto meccanico, che ha fatto partire a razzo il veicolo, catapultandolo in acqua.[…] Qualcosa potrebbe non aver funzionato con il cambio automatico del suv, acquistato in leasing pochi mesi fa. Sono in corso sia la perizia sull’automobile sia l’autopsia sulle due vittime e daranno elementi in più per capire l’accaduto.

auto sfonda il parapetto e cade nel lago di como 3

Lo scorso sabato sera il Suv Mercedes era parcheggiato fronte lago intorno alle 23, a circa tre metri di distanza dalla balaustra del piazzale di Villa Geno. Secondo i testimoni, la vettura è partita a razzo in avanti, spostando una panchina di granito e sfondando la ringhiera della passeggiata, per poi inabissarsi a 15 metri di profondità nel lago, dopo un volo di tre metri. […] È possibile che Algeri, da esperto subacqueo, pilota e addestrato a interventi in caso di inabissamento qual era, abbia cercato di salvare sé stesso e la passeggera. […]

morgan algeri tiziana tozzo 2

Alessio Pengue, un amico e socio di Algeri alla Scuola volo Caravaggio, racconta: “Morgan si sottoponeva ogni anno a corsi di aggiornamento di ‘Water escape training’, che servono a imparare come uscire da un aereo finito in acqua e con l'abitacolo ribaltato: se non ce l'ha fatta Morgan a venir fuori dalla sua Mercedes finita nel lago, vuol dire che proprio non c'era modo di farlo. Perché se c'era una persona addestrata, quella era lui. Siamo tutti sotto shock qui. È falso che Morgan avesse noleggiato quell'auto per trascorrere la serata con quella donna e che, quindi, fosse poco pratico a guidarla. […]”.

