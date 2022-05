17 mag 2022 12:54

"MORITE SCIMMIE CALABRESI" - LE FRASI CHOC URLATE DA UN TIFOSO DEL VICENZA DURANTE LA PARTITA TRA LANEROSSI E COSENZA PER RIMANERE IN SERIE B: "MORITE TERRONI", "RICACCIAMOLI IN AFRICA", "BOMBA IN CALABRIA", "LA CALABRIA È MAFIA" - LA REAZIONE DEL GOVERNATORE DELLA CALABRIA ROBERTO OCCHIUTO: "MI SEMBRA PALESE CHE SI TRATTI DI UN CRETINO. MA QUESTO NON RENDE MENO GRAVI LE SUE DELIRANTI AFFERMAZIONI. CHE VENGA IDENTIFICATO E PUNITO CON STRUMENTI ADEGUATI: DASPO E CODICE PENALE…" - VIDEO