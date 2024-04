"NATO" SOTTO UNA BRUTTA STELLA - SCONTRI A NAPOLI TRA 300 MANIFESTANTI E LA POLIZIA: GLI ANTAGONISTI E I FANCAZZISTI DEI CENTRI SOCIALI VOLEVANO RAGGIUNGERE IL TEATRO SAN CARLO, DOVE SI STAVA SVOLGENDO IL CONCERTO IN OCCASIONE DEI 75 ANNI DELLA NATO - IL CORTEO HA TENTATO DI FORZARE IL BLOCCO DELLA POLIZIA, CHE HA DOVUTO CARICARE I MANIFESTANTI PER IMPEDIRE LORO DI PASSARE: OTTO I FERITI - FOTO E VIDEO

Estratto dell'articolo di Fulvio Bufi per il "Corriere della Sera"

Nel giorno delle celebrazioni per i 75 anni della Nato tornano i cortei di protesta contro le politiche dell’Alleanza tra le potenze occidentali e tornano le manganellate della polizia contro i manifestanti. Stavolta è successo a Napoli, a due passi da piazza del Plebiscito e dal Teatro San Carlo, dove ieri era in programma un concerto inserito proprio nel quadro dei festeggiamenti per l’anniversario.

Saranno state circa trecento persone — riconducibili alla rete dei movimenti antagonisti, ad alcuni centri sociali e a gruppi di studenti — quelle che nel pomeriggio hanno sfilato lungo le vie del centro per imboccare poi via Toledo, la principale strada del passeggio e dello shopping.

In realtà, fa sapere la Questura, il corteo aveva l’autorizzazione per raggiungere piazza Municipio e fermarsi, ma sarebbe stato arbitrariamente deviato in via Toledo perché la strada termina a nemmeno cinquanta metri dal San Carlo, e quindi da lì sarebbe stato forse possibile raggiungere il teatro o comunque avvicinarsi ulteriormente.

Invece all’imbocco di piazza Trieste e Trento i manifestanti hanno trovato un doppio cordone di forze dell’ordine: di fronte al corteo uno schieramento di uomini del reparto mobile con caschi, scudi e manganelli, e alle spalle degli agenti una barriera composta da furgoni blindati che chiudevano completamente il passaggio.

Nessuna possibilità di procedere, quindi. Ma, come sempre in questi casi, le prime file di manifestanti un tentativo di superare l’ostacolo lo fanno. Anche se chiaramente non hanno alcuna possibilità di riuscirci. Infatti non ci sono riusciti. Si sono avvicinati il più possibile agli agenti e non c’è stata nemmeno una grande mediazione da parte del funzionario responsabile del servizio di ordine pubblico, altra procedura abituale quando in piazza sale la tensione. […]

Il presidio è durato ancora circa mezz’ora, poi il corteo ha invertito la marcia e si è avviato verso l’università, dove ieri mattina è stato occupato il Rettorato per chiedere l’annullamento degli accordi con gli atenei israeliani. Bilancio, fonte manifestanti: «Otto feriti, tra cui due al volto e alla testa».

