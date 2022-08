14 ago 2022 17:45

"I NERI NON POSSONO ENTRARE" – UN RAGAZZINO DI COLORE, BINIYAM, È STATO TENUTO FUORI DA UN LOCALE PER IL COLORE DELLA SUA PELLE: ERA ANDATO A VEDERE UN CONCERTO DEL RAPPER CAPO PLAZA, A MARIA DI RAVENNA, INSIEME A UN GRUPPO DI AMICI NORDAFRICANI, E NON LI HANNO FATTI ENTRARE – HA CHIAMATO I GENITORI, CHE SONO ARRIVATI SUL POSTO E HANNO FERMATO UNA VOLANTE. LA RISPOSTA DEI POLIZIOTTI: “IL LOCALE PUÒ FARE QUELLO CHE VUOLE