24 feb 2023 17:27

"NESSUN MEMBRO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA DEVE INVOCARE LA PACE MENTRE SOSTIENE LA GUERRA" - ANTONY BLINKEN, SEGRETARIO DI STATO, LANCIA UNA NUOVA STOCCATA ALLA CINA, E FA CAPIRE CHE IL PIANO DI PACE DI PECHINO SARÀ STRACCIATO DA WASHINGTON: "L'ONU NON DOVREBBE ESSERE INGANNATO DA APPELLI PER UN CESSATE IL FUOCO INCONDIZIONATO, CHE LA RUSSIA USEREBBE PER RIARMARSI..."