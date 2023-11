"NESSUNO HA SOCCORSO IL MIO CANE" – PARLA EMILIA PAWLAK LA PADRONA DEL ROTTWEILER PRECIPITATO DAL TERZO PIANO DI VIA FRATTINA, A ROMA, CHE HA QUASI AMMAZZATO UNA 28ENNE CHE PASSAVA DI LÌ: "PERCHÉ E COME SIA SUCCESSO NON LO SO. ERO IN DOCCIA" – E LA PADRONA DICE CHE LE È STATO REGALATO UN ALTRO CUCCIOLO (METTESSE LE SBARRE ALLE FINESTRE) - IL MISTERO SULLA DINAMICA DELL'INCIDENTE - VIDEO

EMILIA PAWLAK

Non si dà pace Emilia Pawlak, la proprietaria di Cody, il rottweiler precipitato dal terzo piano di un appartamento in via Frattina a Roma e che avrebbe colpito una ragazza incinta. Il compagno di Emilia aveva smentito questa ricostruzione, affermando che secondo lui il cane non era caduto sulla donna.

Versione diversa invece quella del padre di lei: «Dopo che è stata colpita alla nuca, per dieci minuti non ha dato alcun segno di vita. Era immersa in una pozza di sangue, è stata colpita da un cane di 60 kg, è viva per miracolo».

Ora la padrona di Cody torna a parlare, in un video inviato all’attivista animalista Enrico Rizzi. Pawlak sostiene che il suo cane fosse il cane più buono «e più goffo» del mondo, «la mascotte del centro storico», e non capisce come sia stato possibile che dopo la caduta «nessuno lo ha soccorso, non gli sono state date le cure dovute».

Emilia Pawlak con il rottweiler cody

«Si mette in discussione la mia gestione di Cody, ma era trattato come un figlio, come tutti gli altri animali che ho», prosegue, «perché e come sia successo quello che è successo quel giorno, non lo so. Ero in doccia, appena tornata dalla passeggiata[…].

Pawlak assicura che non si fermerà nella sua richiesta di avere giustizia per Cody: «Ora mi hanno regalato un altro cucciolo di rottweiler e alcuni animalisti hanno chiesto che mi venga tolto».

