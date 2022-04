"NESSUNO POSTEGGI DAVANTI ALLA MIA PROPRIETÀ!" - IN PROVINCIA DI ROMA, UN 73ENNE È STATO DENUNCIATO DOPO AVER PRESO A COLPI D'ASCIA UN'AUTOMOBILE PARCHEGGIATA DAVANTI CASA SUA - I SUOI VICINI HANNO CHIAMATO LA POLIZIA E RIPRESO TUTTO CON IL TELEFONO, CON IL VIDEO CHE È DIVENTATO SUBITO VIRALE - NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE GLI AGENTI INTERVENGONO PER UN EPISODIO ANALOGO: QUALCHE MESE FA… - VIDEO

Un’auto gli ostruiva il passaggio di casa e così, alle 14 di domenica, un anziano ha recuperato un’accetta e ha cominciato a colpire la Peugeot grigia urlando: «Nessuno posteggi davanti la mia proprietà». E non ha sferrato solo un colpo. Prima si è avventato sugli specchietti, poi con un altro colpo al lunotto posteriore lo ha mandato in frantumi: per oltre un minuto d’orologio, si è accanito contro la vettura, sotto gli occhi esterefatti dei vicini che hanno deciso di filmare tutto e postare il video sulla pagina Facebook «Sei di Villanova di Guidonia se...».

È successo in via Ricciotti a Villanova, frazione di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Chi ha assistito alla scena, compresa la vittima sotto choc, ha chiamato il numero di emergenza e sono arrivati sul posto un’ambulanza e i poliziotti del reparto volanti e del commissariato Tivoli. Gli agenti gli hanno sequestrato l’accetta e il 73enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato e porto abusivo di arma bianca fuori dalla propria abitazione. Alcuni mesi fa, forze dell’ordine erano state costrette a intervenire per un episodio analogo: l’uomo aveva danneggiato un’altra auto posteggiata davanti casa.

