"NICOLE È COSCIENTE E VI RINGRAZIA UNO AD UNO. È GIÀ STATA COPERTA LA PRIMA PARTE DI PAGAMENTO PER LE CURE" - PARLA ALESSANDRA SOMENSI, AMICA DI NICOLE DEL CURTO, LA 22ENNE DELLA VALCHIAVENNA RICOVERATA IN OSPEDALE DOPO ESSERE STATA INVESTITA DA UN'AUTO PIRATA A BALI - LA RACCOLTA FONDI LANCIATA DALL'EX CORTEGGIATRICE DI "UOMINI E DONNE" PER SOSTENERE LE SPESE MEDICHE DELL'AMICA, HA SUPERATO I 115 MILA EURO E A CHI L'ACCUSA DI TENERE I SOLDI PER ANDARE A SURFARE, LEI RISPONDE…

Estratto dell'articolo di Federica Zaniboni per “il Messaggero”

[…] la vacanza a Bali che si interrompe all'improvviso. Nicole Del Cutro, originaria della Valchiavenna (provincia di Sondrio), viene investita da un'auto pirata mentre si trova a bordo di uno scooter dall'altra parte del mondo. Le sue condizioni sono gravi e i medici indonesiani prospettano interventi chirurgici per oltre 100 mila euro. Ma Niki - questo il nome con cui la conoscono tutti - ha un angelo custode. O meglio, ne ha 3.300.

L'amica Alessandra Somensi, ex corteggiatrice di "Uomini e donne" con la quale la giovane ha trascorso l'ultima settimana a Bali, decide di organizzare una raccolta fondi e chiedere aiuto per coprire le spese mediche. In due giorni, con migliaia di donazioni, raggiunge i 115 mila euro […] a sostegno della 22enne lombarda, adesso ricoverata in un ospedale australiano sulla famosissima isola dell'Indonesia. Nell'incidente la ragazza ha riportato gravi fratture al braccio destro, al viso, alla mascella, al naso e ai denti.

Non sarebbe in pericolo di vita, ma sono pesantissimi gli interventi a cui dovrà sottoporsi nelle prossime settimane. «Abbiamo bisogno di cure e di operazioni che dureranno tanto per salvarla», scrive la sua amica […] «È in serio pericolo di vita. Spero possiate aiutarmi in qualche modo».

Come ha comunicato domenica scorsa l'ex volto di "Uomini e donne", con le donazioni ricevute è già stata coperta «la prima parte di pagamento per accedere all'ospedale e darle le cure. È cosciente. Mi risponde alle domande e vi ringrazia uno ad uno». A quanto scrive Alessandra, la 22enne adesso dovrà sottoporsi a un'operazione ortopedica «per sistemare le tre fratture scomposte al braccio» e a un'altra maxillofacciale per tutte le ossa rotte nel viso. Oggi, per lei, si prospettano tra le 15 e le 20 ore in sala operatoria.

Tra le numerose storie di ringraziamenti, l'amica si dice «felicissima» del traguardo raggiunto: «non credevo nel "go fund", pensavo di raccogliere poche decine di migliaia di euro». A chi l'accusa di tenere i soldi per sé per coltivare la sua passione per il surf, l'ex corteggiatrice si limita a domandare: «e se fossi stata tu?».

I PARENTI

I parenti di Nicole, intanto, sono in arrivo a Bali dall'Italia, per starle vicina e riportarla a casa appena possibile. «Sono stata con lei dal primo momento che l'ho saputo dice ancora Alessandra , l'ho fatta ridere perché era preoccupata per i denti perché dovrà ricostruirli, abbiamo riso decidendo se fosse meglio tagliare il braccino destro o sistemarlo, indovinate cosa ha scelto». […]

