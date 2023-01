16 gen 2023 12:10

"NON ABBIAMO CACCIATO VIA MARTINA, ANZI, ABBIAMO TENTATO DI PROTEGGERLA" - IL RISTORANTE "BRADO" DI ROMA RISPONDE ALLE ACCUSE DI AVER ALLONTANATO MARTINA SCIALDONE, 34ENNE UCCISA DALL'EX COMPAGNO DAVANTI AL LOCALE DOPO UNA DISCUSSIONE: "LE ABBIAMO CHIESTO SE VOLESSE RIMANERE PER STARE AL SICURO. LEI ERA TRANQUILLA E HA DETTO 'TUTTO A POSTO'. DOPO ESSERE STATA COLPITA È TORNATA INDIETRO FERITA E NOI CI SIAMO IMMEDIATAMENTE ATTIVATI PER SOCCORRERLA" - "LE INFORMAZIONI FALSE E DIFFAMATORIE CHE STANNO GIRANDO SONO..."