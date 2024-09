23 set 2024 19:09

"NON CE LA FACEVO PIÙ, STAVA MALE" - LORENZO CARBONE CONFESSA IN DIRETTA A "POMERIGGIO 5" L'OMICIDIO DELLA MADRE 80ENNE LORETTA LEVRINI AMMAZZATA A SPEZZANO DI FIORANO, IN PROVINCIA DI MODENA - "PRIMA HO PROVATO CON IL CUSCINO, POI HO USATO I LACCI. OGNI TANTO MI FACEVA UN PO' ARRABBIARE, RIPETEVA SEMPRE LE COSE" - DOPO LE DICHIARAZIONI IN TV, L'UOMO È STATO PORTATO VIA DAI CARABINIERI...