"NON CORRERE. NON SALIRÒ MAI PIÙ CON TE IN AUTO" - IL VIDEO PUBBLICATO SU TIKTOK DA BARBARA BROTTO, LA 17ENNE MORTA INSIEME ALLA 19ENNE ERALDA SPAHILLARI A CAUSA DI UN INCIDENTE STRADALE DOPO UN SORPASSO AZZARDATO A 140 CHILOMETRI ORARI, QUALCHE SETTIMANA PRIMA DELLA SUA MORTE - GLI ALTRI AMICI DELLE VITTIME, CHE SI TROVAVANO NELL'ALTRA AUTO COINVOLTA NELLA GARA FOLLE, SONO ACCUSATI DI OMISSIONE DI SOCCORSO PERCHÉ… - VIDEO

fotogramma del video pubblicato da barbara brotto

1. BARBARA MORTA IN UN INCIDENTE RIMPROVERAVA IL FIDANZATO SU TIK TOK: "NON CORRERE"

Estratto da www.today.it

Solo poche settimane prima dell'incidente mortale che le è costato la vita, la 17enne Barbara Brotto aveva pubblicato un video animato su Tik Tok nel quale raccomandava al suo fidanzato di non correre in auto. Nel filmato si vede una macchinina blu che sta per sorpassarne un'altra rossa e compie varie peripezie. "Mamma mia, che paura" scriveva la giovane immaginando "un tipico tragitto in macchina con il mio moroso". Nella sua storia la 17enne rimproverava il fidanzato dicendogli: "Non salirò mai più con te in auto", salvo poi perdonarlo.

fotogramma del video pubblicato da barbara brotto

Un video che alla luce di quanto accaduto fa molto riflettere, anche se va detto, a scanso di equivoci, che la Bmw 420 che sabato notte è finita contro un platano nel Trevigiano non era guidata dal fidanzato della 17enne, bensì da un altro giovane, Mikele Tatani, fidanzato dell'altra ragazza morta, Eralda Spahillari, che ora si trova ricoverato in rianimazione all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. […]

2. MORIRE DI VELOCITÀ LA DINAMICA

Estratto dell'articolo di Federico Cipolla per “La Stampa”

INCIDENTE TREVISO

La strada rettilinea, libera, solo l'auto degli amici davanti. Lo scarto sulla sinistra e il piede, pesante, sull'acceleratore per lanciare la Bmw a folle velocità e sorpassarla. […] Eralda Spahillari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni, sono morte così. Sabato a mezzanotte.

Eralda Spahillari

Contro un platano in via Sant'Antonino a Gorgo al Monticano. Altri due giovani sono gravissimi, Mikele Tatani, 19enne di Pravisdomini, fidanzato di Eralda, e un 18enne di Motta. […]. Il conducente 19enne della vettura, e l'amico, coetaneo, che guidava l'altra macchina sulla scena dello schianto, una Volkswagen Polo, sono indagati dalla Procura di Treviso per omicidio stradale. Nei confronti del secondo si ipotizzerebbe anche l'omesso soccorso perché l'utilitaria, su cui si trovavano quattro giovani, dopo aver dato l'allarme si è allontanata dal luogo dello scontro.

Barbara Brotto

[…] Gli otto si erano incontrati in paese per poi andare a fare tardi in qualche locale di Oderzo. Poco prima della mezzanotte si erano divisi in due auto: quattro in una Volkswagen Polo, guidata da un 18enne di Motta, e dove sedevano altre tre ragazze; e la Bmw 420 guidata da Tatani, […] Poche centinaia di metri dopo la partenza, lo schianto.

[…]Immediata la richiesta di aiuto, a quanto pare - si capirà successivamente - da un amico che si trovava a bordo della Polo. Accorrono alcuni residenti svegliati dal botto, «era come una bomba», hanno detto.

INCIDENTE TREVISO

[…] Intanto, i carabinieri di Conegliano ricostruiscono l'accaduto: la Polo si trovava sulla carreggiata destra, mentre la Bmw 420 ha scartato sulla sinistra per sorpassarla. Una bravata a 140 km/h che si è rivelata mortale. I giovani al volante della prima auto avrebbero chiamato i soccorsi, ma poi per lo shock e la paura delle conseguenze avrebbe deciso di allontanarsi. Rintracciati alcune ore dopo, ora sono indagati per omissione di soccorso.

ARTICOLI CORRELATI