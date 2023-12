"NON È UNA DONNA, NON È UNA MAMMA, NON È NULLA. FARO' DI TUTTO PER INFAGARLA" – I 400 MESSAGGI SCAMBIATI LA NOTTE DELLA MORTE DI PATRIZIA NETTIS TRA I DUE UOMINI CON CUI HA AVUTO UNA RELAZIONE (UN POLITICO E UN IMPRENDITORE) - LA GIORNALISTA È STATA TROVATA IMPICCATA A FASANO, IN PROVINCIA DI BRINDISI - QUELLA NOTTE UNO DEI DUE SI ERA APPOSTATO SOTTO CASA SUA E POI, DOPO AVER VISTO USCIRE L'ALTRO UOMO, LI AVREBBE AFFRONTATI - LE CHAT TRA I DUE: "AL LAVORO NON VERRA', POI STUDIERA' UN PIANO"...

Estratto dell'articolo di Rosarianna Romano per www.corriere.it

patrizia nettis

«Al lavoro non verrà, si metterà in malattia. Poi studierà un piano… poi e poi e poi. Non so con che faccia si presenterà. Ma domani non verrà». A scrivere questo messaggio durante la notte del 29 giugno è uno dei due uomini coinvolti nel giallo di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne originaria di Gioia del Colle (Bari), trovata il giorno successivo impiccata nella sua abitazione di Fasano (Brindisi), città dove era stata da poco assunta come addetta stampa del Comune.

patrizia nettis 1

La sera stessa della sua morte, infatti, la professionista aveva avuto una discussione in via Madonna della Stella, a Fasano, con due uomini a cui era stata sentimentalmente legata in due momenti diversi: un noto politico locale e un imprenditore, attualmente l’unico indagato per istigazione al suicidio e atti persecutori. E, dall’esame del telefono di quest’ultimo, spuntano altri messaggi tra i due uomini. I quali, la notte stessa della morte di Patrizia, se ne sono scambiati più di 400.

patrizia nettis 3

«Che situazione imbarazzante. A parlare con te alle 3 di notte. Di una “cosa”, di una femmina che non so come descrivere. Non è una donna, non è una mamma, non è nulla», scrive l’imprenditore al politico. E, come ricostruito dal servizio mandato in onda ieri 1 dicembre nella trasmissione “Quarto Grado”, entrambi, poi, si chiedono cosa sarebbe successo il giorno successivo: «Voglio vedere domattina al lavoro», scrive il politico, probabilmente riferendosi all’occupazione di Patrizia come addetta stampa del Comune.

Ma il giorno dopo la giornalista a lavoro non è andata: la mattina il suo ex marito e i suoi genitori l’hanno ritrovata senza vita. Il caso si è chiuso per ora come suicidio. Anche se la famiglia non ha mai creduto a questa ipotesi.

patrizia nettis 6

Patrizia nei messaggi viene definita una «cosa» da «rinchiudere», una «maligna malefica» che «non lavava» e «non cucinava», una «poco di buono»: l’imprenditore la chiama «pericolosa» e il politico «malata» ed «egocentrica». «Sono dialoghi schifosi, estremamente sessisti, maschilisti, non degni di esseri umani», ha commentato Rosanna Angelillo, mamma di Patrizia.

Secondo la ricostruzione di Quarto Grado, l’imprenditore si era appostato sotto casa della 41enne. E poi, dopo aver visto uscire dall’appartamento della giornalista il politico, avrebbe affrontato la discussione con entrambi.

patrizia nettis 7

«Secondo lei dovevo credere che stasera alle 11 il marito veniva con il figlio! Cretina», scrive l’indagato all’altro uomo. E ancora: «Che figura che le ho fatto fare… spero che le servirà. Non la passerà liscia. Farò di tutto per infangarla. E so già come muovermi. Io farò in modo di farle terra bruciata. Tanto per iniziare. Poi ti dico il resto». [...]

patrizia nettis 2 patrizia nettis 8 patrizia nettis 4