«Siamo entrati in guerra contro la Norvegia?». È solo uno dei tanti commenti con cui i londinesi hanno accolto l'albero di Natale appena arrivato a Trafalgar Square e donato dalla città di Oslo come avviene dal 1947 a questa parte. Alto 24 metri, lo Spelacchio di Londra ha rami radi, spogli e poco addobbati. Un colpo d'occhio che, tra la facciata della National Gallery e la statua del capitano Nelson, ha rischiato diventare un incidente diplomatico.

Da una parte gli inglesi ci hanno scherzato sopra: «Non hanno preso bene il licenziamento di Ole Gunnar Solskjær dal Manchester United», si legge in un tweet. «Dov'è l'altra metà?», ha twittato un altro. L'ironia si spreca: «Somiglia a una gallina spelacchiata», «è stato tosato dal barbiere di Boris Johnson».

Persino sull'account ufficiale dell'albero, gestito dal Westminster Council, c'è spazio per una battuta: «Vorrei dire a tutti si legge che non mi mancano i rami, stanno adottando il distanziamento sociale». C'è poi chi l'ha presa seriamente definendolo un «imbarazzo nazionale» e chiedendone la sostituzione.

LA REAZIONE Dall'altra parte i norvegesi, piccati, non le hanno mandate a dire. Il tabloid Dagbladet ha sottolineato come gli inglesi stessero «ridicolizzando» il dono del loro Paese. Un altro giornale, VG, ha accusato Londra di «bullismo». «Tutto quello che ci hanno dato i britannici lo scorso Natale è stata la variante inglese», ha detto un cittadino di Oslo al Times.

Un botta e risposta molto acceso che sta rischiando di mettere in discussione una tradizione che va avanti dal 1947. È da allora, infatti, che la Norvegia dona un albero di Natale a Londra in segno di gratitudine per il sostegno ricevuto nella Seconda Guerra Mondiale. Viene selezionato dai boschi della Nordmarka, deve avere almeno cinquant'anni e deve essere alto almeno 20 metri.

A fine novembre comincia il viaggio via mare verso la capitale inglese e il primo giovedì di dicembre viene acceso con una tradizionale cerimonia alla presenza dei sindaci di Londra e di Oslo. La prima cittadina della città norvegese Marianne Borgen ha smorzato i toni: «Ci sono lamentele ogni volta. Questo albero è un simbolo di solidarietà e amicizia».

Anche un'altra sindaca, questa volta in Italia, si era trovata a dover affrontare le polemiche per un albero che era stato soprannominato Spelacchio. Virginia Raggi, nel 2017, aveva cercato di placare le polemiche per l'abete rosso di piazza Venezia criticato per i rami secchi e la scarsità di luminarie. Per la sindaca si era trattato di un Natale all'insegna della «sostenibilità, semplicità e raffinatezza». Purtroppo l'abete della Val di Fiemme alto 21 metri non era arrivato al 25 dicembre ed era stato dichiarato morto il 19. Al Comune era costato 50mila euro.

