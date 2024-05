"NON HO FATTO NULLA DI MALE, PERCHÉ MI HANNO FATTO QUESTO?" - LO SFOGO DI MATTEO FALCINELLI, 25ENNE TORTURATO DALLA POLIZIA AMERICANA, A MIAMI - L’AVVOCATO DEL RAGAZZO "INCAPRETTATO" PER 13 MINUTI (GLI HANNO LEGATO I PIEDI ALLE MANETTE POSTE DIETRO LA SCHIENA): “PER LUI MISURA ALTERNATIVA AL CARCERE, DOPODICHÉ VICENDA CHIUSA” - LA RABBIA DELLA MAMMA DEL RAGAZZO: "MIO FIGLIO È STATO DISTRUTTO" - L'ASSOCIAZIONE "GIURISTI DEMOCRATICI": "FALCINELLI E' STATO BRUTALMENTE TORTURATO..."

Il governo venga in parlamento a riferire sulla violenza subita da Matteo Falcinelli da parte della polizia di Miami. Quello che è accaduto e’ una vergogna, ancora una volta la polizia americana ha applicato l’Hogtie restraint che uccise George Floyd. Vergogna ! pic.twitter.com/TNOOc9Rf8e — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) May 5, 2024

GIURISTI DEMOCRATICI, 'FALCINELLI È STATO TORTURATO'

(ANSA) - "Esistono delle regole internazionali sui diritti umani che non possono essere violate nè in Italia, nè in Europa e nemmeno negli Stati Uniti: vige il principio universale del divieto di trattamenti inumani e degradanti e non ci sono dubbi che l'incaprettamento al quale è stato sottoposto negli Usa lo studente italiano Matteo Falcinelli sia stata una brutale tortura, una delle pratiche più crudeli e antiche di tortura".

Lo sottolinea l'avvocatessa Aurora D'Agostino, la vice presidente dell'associazione 'Giuristi democratici' che è osservatrice internazionale, per conto del network europeo 'Eldh' di giuristi attenti ai diritti umani, al processo in corso a Budapest nei confronti di Ilaria Salis, l'insegnante italiana detenuta in Ungheria in drammatiche condizioni.

LEGALE FALCINELLI, 'DOPO MISURA ALTERNATIVA VICENDA CHIUSA'

(ANSA) - Matteo Falcinelli, il giovane di Spoleto arrestato negli Usa con modalità violente, sta svolgendo al momento un trattamento alternativo al carcere, il parallelo della messa in prova in Italia.

Lo ha confermato all'ANSA il legale italiano che assiste la famiglia, l'avvocato Francesco Maresca, aggiungendo che "al termine di questo periodo, dal punto di vista giudiziario per lui questa vicenda si chiude". Il venticinquenne era stato arrestato, e sottoposto a processo, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, opposizione all'arresto e violazione di domicilio. Il giovane si trova da tre anni negli Usa per motivi di studio.

FALCINELLI, È STATA UNA TORTURA MA SONO SOPRAVVISSUTO

(ANSA) - "Sopravvivendo alla tortura che ho subito ho vinto la partita più importante. Forse la mia esperienza di calciatore mi ha aiutato psicologicamente, altrimenti non so se ce l'avrei fatta".

Queste le parole, affidate alla madre Vlasta Studenivova e riferite all'ANSA, di Mattia Falcinelli, il giovane arrestato con modalità violente, come testimoniato da un video, a Miami lo scorso febbraio. Al momento Falcinelli non è in stato di detenzione.

MATTEO FALCINELLI: «NON FACEVO NULLA DI MALE, PERCHÉ MI HANNO RIDOTTO COSÌ?»

Estratto dell’articolo di Fulvio Fiano per www.corriere.it

«Non ho fatto nulla di male, perché mi hanno fatto questo?». A quasi tre mesi dagli abusi subiti dalla polizia di Miami, Matteo Falcinelli porta ancora i segni di profonde ferite psicologiche. Debilitato, impaurito, sconvolto da quanto gli è successo, così lo descrive chi ha avuto modo di parlarci.

Sconvolto perché rivive quei minuti interminabili in cui è rimasto legato con le caviglie ai polsi dietro la schiena, faticando a respirare. Debilitato dal crollo avuto una volta uscito dal reparto psichiatrico dell'ospedale dove è stato tenuto per cinque giorni nel timore che potesse farsi del male, impaurito per quello che sarà della sua vita, che sembrava avviata a un futuro sereno con il master alla Florida International University ed è precipitata nell'incubo di nuovi guai con la polizia di Miami se dovesse provare a tornare in Italia.

«Mi hanno picchiato a freddo, era passato del tempo da quando eravamo al locale. Io avevo solo chiesto di riavere quello che era mio», ripete ancora a chi gli è vicino il 25enne, che da fine febbraio è in compagnia della mamma Vlasta Studenicova, italiana di origini slovacche, e del fratello Marco.

Il suo caso resta assai delicato anche da un punto di vista giudiziario, tanto che ai legali statunitensi è stato affiancato l'avvocato fiorentino Francesco Maresca. Sono ore frenetiche anche per lui, passate al telefono di notte con Miami, valutando quale percorso seguire in Italia.

Probabile un ricorso alla procura di Roma, competente per le vicende di italiani all'estero, nel tentativo di dare supporto e mettere pressione ai magistrati dello stato a sud est degli Usa. Con il coinvolgimento del consolato l'obbiettivo minimo è intanto avere una autorizzazione scritta da parte del giudice a lasciare il paese.

«Mio figlio è stato torturato, lo hanno distrutto e hanno distrutto i suoi sogni - ha raccontato la donna a Qn, che per primo ha reso noto il caso - Hanno usato metodi da Gestapo, delle vere torture. Ancora oggi si sveglia di notte temendo che arrivi la polizia».

Oltre ai danni psicologici, ci sono quelli fisici: problemi al collo e alla schiena per la posizione innaturale in cui è stato tenuto, dolori e formicolii alle mani, tanto da avere difficoltà a compiere gesti di banale vita quotidiana, oltre appunto alla paura di uscire e di riprendere una vita per quanto possibile uguale a quella di prima.

Sul tipo di accuse che gli sono state mosse sembra esserci stato un parziale passo indietro delle stesse autorità giudiziarie rispetto alle contestazioni inziali della polizia di North Miami Beach. Resistenza ma senza violenza, oltraggio e violazione di domicilio (per aver provato a rientrare nel bar dove aveva perso, o gli erano stati sottratti, i suoi due telefoni). […]

