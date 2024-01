"NON HO SOLDI, MA ANCHE IO VOLEVO FESTEGGIARE LA BEFANA" - A ROMA, UN 44ENNE SENZA FISSA DIMORA È STATO ARRESTATO PER AVER RUBATO DOLCI, CARAMELLE E CIOCCOLATO, DAL VALORE DI CIRCA 300 EURO, DA UN SUPERMERCATO - L'UOMO HA CARICATO I DOLCETTI IN UN CARRELLO DELLA SPESA ED È SCAPPATO ATTRAVERSO UNA DELLE USCITE DI EMERGENZA, MA È STATO FERMATO MENTRE SI STAVA ANCORA INGOZZANDO DI DOLCIUMI E AGLI AGENTI HA RACCONTATO CHE…

Nel carrello della spesa torroncini di cioccolata, cioccolatini ripieni, caramelle e liquirizie. Poi per evitare il passaggio alle casse, ha attraversato una delle uscite d'emergenza del supermercato ed è scappato via. È stato uno degli impiegati a notare il ladro di dolci e a far scattare l'allarme nel supermercato di via Prenestina nel primo pomeriggio del sei gennaio. Così, pochi minuti dopo, quando gli agenti del reparto Volanti del IV nucleo sono intervenuti, hanno trovato il ladro di dolci a una manciata di metri dalla galleria commerciale.

Stava mangiando cioccolatini e caramelle, seduto su una delle panchine di via Attilio Piccioni: «Non ho i soldi ma anche io volevo festeggiare la Befana» avrebbe risposto agli agenti che lo hanno sorpreso. Alla vista delle divise blu, il ladro ha mostrato anche evidenti segni di agitazione. Alla fine i poliziotti lo hanno tranquillizzato e hanno quantificato il bottino: circa 300 euro in dolciumi. Le confezioni trafugate (e non aperte) sono state restituite al proprietario del market. Il ladro invece è stato accompagnato negli uffici del commissariato Prenestino dove i poliziotti hanno proceduto con la denuncia e l'arresto.

LA DENUNCIA

«Non ho soldi ma volevo festeggiare anche io» ha tentato di giustificarsi fornendo, inizialmente, finte generalità. […]Dovrà ora rispondere di furto aggravato, P.C. romano di 44 anni senza fissa dimora. […]

Intanto era scattata la richiesta di soccorso dal supermercato. Appena una manciata di minuti e gli agenti delle Volanti hanno intercettato il fuggitivo con tanto di bottino. Gli investigatori hanno inoltre proceduto con il riconoscimento del 44enne, durante gli accertamenti è emerso che ha numerosi precedenti per reati contro il patrimonio tra Roma, Frosinone e Cagliari. Non solo, a Terracina avrebbe anche un alias: a suo carico risulta infatti una denuncia dello scorso dicembre per un furto messo a segno nella struttura ospedaliera del policlinico Tor Vergata.