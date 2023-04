8 apr 2023 15:10

"NON MI TIRA PIU' L'UCCELLO" - IL PRIMO INCONTRO CON SILVIO BERLUSCONI RACCONTATO DA FILIPPO FACCI: “MI TELEFONO DALL’IPERSPAZIO NEL 1996, IO AVEVO 29 ANNI. M’INVITÒ AD ARCORE, MI DISSE CHE MI AVREBBE MANDATO A PRENDERE, ANCHE PERCHÉ IO NON AVEVO NÉ AUTO NÉ PATENTE. UN DOMESTICO DI ARCORE MI PARCHEGGIÒ IN UNA STANZA E VIDI AVVICINARSI UNA SAGOMA CANDIDA CHE AVEVO PENSATO FOSSE UN INSERVIENTE, UN GIARDINIERE. INVECE ERA LUI, IN TUTA DA GINNASTICA BIANCA DI ACETATO; LA PRIMA FRASE CHE MI RIVOLSE, POI, NON FU “BUONGIORNO” O “PIACERE”, MA FU “FACCI, FACCI... NON MI TIRA PIÙ L’UCCELLO”. MENTIVA”