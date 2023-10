13 ott 2023 14:11

"NON PIANGERE SALAME DEI CAPELLI VERDE RAME"! - ALLA FESTA DEL SALAME DI CREMONA SPUNTA UNA PIANOLA FATTA CON DEGLI INSACCATI - LO STRUMENTO È STATO INVENTATO DAL SOUND ENGINEER NICOLO' ZILOCCHI, CHE HA UTILIZZATO ALCUNI SENSORI PER CREARE UN'INCREDIBILE TASTIERA CAPACE DI PRODURRE SUONI DI OGNI GENERE: DALL'ORGANO ALLA BATTERIA - L'IDEALE PER UN CONCERTINO DURANTE L'APERITIVO…- VIDEO