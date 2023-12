"NON POTEVO SOPPORTARE L'IDEA DI PRESENTARMI A NATALE SENZA UN REGALO PER MIA MOGLIE" - UN 65ENNE HA CERCATO DI RAPINARE UNA GIOIELLERIA A MONZA, IL 23 DICEMBRE, POI HA PROVATO A INTENERIRE I CARABINIERI - L'UOMO, EX IMBIANCHINO, AVEVA PERSO IL LAVORO DA CINQUE MESI: SI È PRESENTATO IN NEGOZIO E HA SPRUZZATO DELLO SPRAY URTICANTE CONTRO IL TITOLARE, MA È STATO FERMATO DA UN ALTRO DIPENDENTE - QUANDO SONO ARRIVATI I CARABINIERI, L'UOMO HA SPIEGATO CHE VOLEVA SOLO PRESENTARSI CON UN PRESENTE PER LA SUA SIGNORA: "È MOLTO DURA, FACCIO FATICA A STARE DIETRO ALLE BOLLETTE DI CASA…"

Estratto dell'articolo di Chiara Pisani per “Libero quotidiano”

«Non potevo sopportare l'idea di presentarmi il giorno di Natale senza neanche un regalo per mia moglie». Questa la confessione del 65enne autore della rapina avvenuta il 23 dicembre in una gioielleria della Brianza. Eppure l'uomo, ex imbianchino che aveva da cinque mesi perso il lavoro, voleva solo presentarsi il 25 dicembre con un regalo a sua moglie. […]

Ci troviamo a Barlassina, un piccolo comune della provincia di Monza e Brianza, […] l'uomo entra in un negozio di preziosi di corso Roma. All'interno del locale, prova a impossessarsi di una collana, […]spruzzando una bomboletta di spray urticante al peperoncino contro il titolare.

Un altro dipendente, presente in quel momento nel negozio, interviene e riesce a sventare il colpo, bloccando senza troppe difficoltà il malintenzionato. […] L'aspirante ladro è stato quindi preso in consegna dai Carabinieri che lo hanno arrestato e condotto in carcere. […]

La vera sorpresa è stata per i militari quando si sono trovati di fronte ad un distinto signore di mezza età e non al tipico delinquente con cui vengono a contatto ogni giorno. L'uomo, difensore d'ufficio dall'avvocato Elisabetta Caldarini, si è innanzittutto scusato per il gesto e si sarebbe giustificando spiegando di aver perso il lavoro «cinque mesi fa» e che da allora «è molto dura, faccio fatica a stare dietro alle bollette di casa». Con il Natale alle porte, avrebbe spiegato, che «almeno un pensiero per sua moglie lo avrebbe voluto portare a casa». L'autorità giudiziaria ha inoltre chiesto nei suoi confronti l'applicazione degli arresti domiciliari. […] Non è escluso che possa anche essere “graziato” per questa rocambolesca tentata rapina.

