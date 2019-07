"NON LO RIFAREI MAI PIÙ" - UN 33ENNE INGLESE PER SUPERARE LA SUA PAURA DEL VUOTO DECIDE DI SALIRE SU UNA GIOSTRA CHE VOLA A 137 METRI DI ALTEZZA, MA SE NE PENTE SUBITO: "HA SOLO PEGGIORATO LE MIE PAURE DIECI VOLTE DI PIÙ" - IL VIDEO DI LUI CHE URLA DI TERRORE È STATO VISTO PIÙ DI 2,7 MILIONI DI VOLTE...

Dagonews

del campbell sulla orlando starflyer 2

“Ha solo peggiorato le mie paure dieci volte di più. È stato divertente da rivedere, ma non lo rifarei”. Del Campbell si è pentito subito del suo coraggio. L’uomo, un 33enne londinese, soffre di vertigini e ha il terrore del vuoto. Eppure ha deciso di fare un giro sulla giostra StarFlyer di Orlando, in Florida e filmare tutto.

del campbell sulla orlando starflyer 3

Non appena salito, Del ha capito subito che aveva fatto una cavolata, come si può vedere dal video, che nel frattempo gli ha regalato una notevole popolarità su internet: è stato visto da 2,7 milioni di persone. La giostra arriva a 450 piedi di altezza (circa 137 metri) e raggiunge una velocità di 100 km/h.

del campbell sulla orlando starflyer

Campbell era stato “rassicurato” da due donne in una chiesa che aveva visitato prima di salire sulla StarFlyer: “Dio è con te”, gli avrebbero detto. Ma non è quello che ha pensato quando ha iniziato a oscillare. Campbell ha iniziato a urlare, e l’effetto, se uno non soffre di vertigini, è esilarante, come ha ammesso lui stesso. “Mi sentivo così in alto, come se stessi toccando le nuvole. Non pensavo che qualcuno mi avrebbe sentito urlare. Quando ho toccato terra mi è sembrato un paradiso”

del campbell sulla orlando starflyer 6 del campbell sulla orlando starflyer 5 del campbell sulla orlando starflyer 4 del campbell sulla orlando starflyer 1