"NON SO QUANTI MIGRANTI HO PORTATO IN EUROPA, FORSE 10MILA, NON LI HO CONTATI" - LA "BBC" INCONTRA IN IRAQ BARZAN MAJEED DETTO "SCORPION", IL PIU' RICERCATO TRAFFICANTE DI ESSERI UMANI DEL VECCHIO CONTINENTE - ARRIVATO CLANDESTINAMENTE IN INGHILTERRA NEL 2006 ED ESPULSO DAL PAESE NEL 2015, MAJEED HA EREDITATO L'ATTIVITÀ DAL FRATELLO MAGGIORE (CHE NEL FRATTEMPO ERA STATO ARRESTATO IN BELGIO), FACENDOSI PAGARE FINO A 10MILA EURO A PERSONA PER UNA TRAVERSATA: SI STIMA CHE TRA IL 2016 E IL 2021 LA SUA BANDA ABBIA…

(ANSA) - Barzan Majeed, detto Scorpion, è il più ricercato trafficante di esseri umani d'Europa, la Bbc lo ha incontrato in un centro commerciale in Iraq. Per molti anni lui e la sua banda hanno controllato la maggior parte del traffico di persone attraverso la Manica. Lui stesso ha detto di non sapere con precisione quante persone ha fatto arrivare in Europa: "Forse un migliaio, forse 10.000. Non lo so, non li ho contati".

Nel 2006, quando aveva 20 anni, Majeed è entrato clandestinamente in Inghilterra nel retro di un camion. Nonostante gli sia stato rifiutato il permesso di soggiorno un anno dopo, è rimasto altri anni nel Regno Unito, alcuni dei quali in prigione per reati legati alle armi e alla droga. È stato infine espulso nel 2015. Poco dopo, si ritiene che Majeed abbia "ereditato" l'attività di contrabbando di persone dal fratello maggiore, che stava scontando una condanna in Belgio. Così Majeed è diventato Scorpion.

Gli affari hanno portato molto denaro nelle sue tasche: considerando che i trafficanti chiedono fino a 10mila euro a persona per una traversata, e con quasi 30.000 persone che hanno cercato di raggiungere il Regno Unito solo nel 2023, il profitto è evidente. Gli investigatori ritengono che tra il 2016 e il 2021 la banda di Scorpion abbia controllato gran parte del traffico di persone tra l'Europa e il Regno Unito. Nell'ottobre 2022 è stato condannato a 10 anni di carcere in contumacia e a una multa di 968.000 euro. Da allora di Majeed si sono perse le tracce.

Alla Bbc Scorpion ha detto che tra il 2016 e il 2019 è stato una delle due persone principali a capo delle operazioni in Belgio e Francia e ha ammesso di aver gestito milioni di dollari: "Ho fatto quel genere di cose. Soldi, posizione, passeggeri, contrabbandieri... ero in mezzo a queste cose". Ha negato di essere ancora coinvolto nel traffico di esseri umani, ma i fatti sembrano contraddirlo. (ANSA).

