6 mag 2024 09:57

"NON SONO STATA SEQUESTRATA. HO INVENTATO TUTTO, VOLEVO UCCIDERMI" – NUOVO COLPO DI SCENA NELLA VICENDA DI MILENA SANTIROCCO, LA 54ENNE DI CHIETI CHE ERA SCOMPARSA PER ALCUNI GIORNI PER POI RICOMPARIRE IN UN BAR DI CASTEL VOLTURNO. LA DONNA AVEVA AMMESSO DI ESSERE STATA "RAPITA DA DUE UOMINI INCAPPUCCIATI" – L’INTERROGATORIO DELLA MAESTRA DI BALLO ("ERO DISPERATA, VOLEVO TOGLIERMI LA VITA"), CHE QUALCHE SETTIMANA FA ERA ANDATA DA UN SANTONE INDIANO PER RICEVERE UNA BENEDIZIONE…