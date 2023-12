17 dic 2023 09:30

"NON SOPPORTO PIÙ MIA MOGLIE". E UN 30ENNE EVADE DAI DOMICILIARI PER ANDARE A FARE L'APERITIVO - L'UOMO È STATO ARRESTATO A PORTICI, IN PROVINCIA DI NAPOLI, MENTRE SORSEGGIAVA IL SUO SPRITZ - IL PREGIUDICATO NON NE POTEVA PIÙ DELLA CONSORTE ED ERA LATITANTE DA DUE GIORNI: È STATO PROCESSATO DI NUOVO E PER LUI LA NUOVA CONDANNA È UNA BEFFA VISTO CHE...