6 giu 2024 12:54

"NON VOGLIO STARE VICINO A QUEL FROCIO DI MERDA" - DUE ROM HANNO AGGREDITO LO SCULTORE BRESCIANO TULLIO CATTANEO, 72ENNE IN VACANZA A CARBONIA CON IL PROPRIO COMPAGNO – CATTANEO ERA IN FILA AL SUPERMERCATO QUANDO E’ STATO INSULTATO DA UNO DEGLI AGGRESSORI - NEL PARCHEGGIO È ARRIVATO IL FRATELLO DELL'UOMO CHE GLI AVEVA URLATO CONTRO PER MALMENARLO - TULLIO CATTANEO È IN OSPEDALE, DOVE PER UN GIORNO E' STATO IN COMA...