16 gen 2023 18:30

"NON VOLEVO PICCHIARLO, MA SOLO DERIDERLO" - I BULLI CHE HANNO PICCHIATO SELVAGGIAMENTE UN 17ENNE DISABILE A ROMA, PUBBLICANDO IL VIDEO DELL'AGGRESSIONE SUI SOCIAL, SI GIUSTIFICANO DURANTE GLI INTERROGATORI: "AVEVA COMMENTATO CON DELLE FACCINE EMOTICON ALCUNE STORIE DELLA MIA RAGAZZA, MI SONO INGELOSITO, PER QUESTO HO DECISO DI DERIDERLO. NON MI SONO ACCORTO DELLE SUE DIFFICOLTÀ. PENSAVO AVESSE…"