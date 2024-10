8 ott 2024 16:15

"NON VOLEVO UCCIDERE FABIO RAVASIO, NON SAPEVO NIENTE DEL PIANO PER UCCIDERLO" - LA VERSIONE DI ADILMA PEREIRA CARNEIRO, LA "MANTIDE DI PARABIAGO", ARRESTATA CON L'ACCUSA DI AVER FATTO UCCIDERE IL MARITO, INSCENANDO UN INCIDENTE STRADALE, PER INTASCARE LA SUA EREDITÀ - LA 49ENNE BRASILIANA SOSTIENE CHE A PIANIFICARE IL DELITTO SAREBBE STATO IL SUO AMANTE MASSIMO FERRETTI (ANCHE SE NEGA DI AVER AVUTO UN RAPPORTO CON L'UOMO: "ERA OSSESSIONATO DA ME") - GLI INVESTIGATORI SOSPETTANO CHE UN ALTRO UOMO, MICHELE DELLA MALVA, CON CUI LA CARNEIRO HA AVUTO TRE FIGLI, SAREBBE STATO AVVELENATO CON UN'OVERDOSE DI COCAINA MENTRE…