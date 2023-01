"NON VUOI SPACCIARE? BASTARDO, SEI UN INFAME" – EMERGONO DETTAGLI AGGHIACCIANTI SUL MODUS OPERANDI DEI 18 SPACCIATORI ARRESTATI DURANTE LA RETATA A TORRE ANNUNZIATA: I MALVIVENTI USAVANO BAMBINI TRA GLI OTTO E GLI UNDICI ANNI PER CONSEGNARE LA DROGA AI TOSSICODIPENDENTI - IN UN CASO, UNO DEI PICCOLI SI SAREBBE RIFIUTATO ED È STATO INSULTATO DALLA MADRE: ALLA FINE SE LO E' “COMPRATO” CON UN "REGALINO" DA 10 EURO…

Estratto dell'articolo di Dario Sautto per www.ilmattino.it

Anche i bambini mandati a spacciare in strada: di nuovo in manette tutti gli indagati. Ad agosto in 18 erano stati arrestati nel maxiblitz dei carabinieri, che avevano smantellato un’importante piazza di spaccio di cocaina tra i rioni Poverelli, Provolera e Penniniello di Torre Annunziata, ma un mese dopo il Riesame aveva annullato l’intera ordinanza. […]

Ieri, dopo la nuova richiesta della Procura di Torre Annunziata […] i carabinieri […] hanno eseguito la nuova ordinanza di custodia cautelare, emessa dallo stesso ufficio gip del tribunale. Quattordici indagati sono finiti in carcere, due donne sono state sottoposte al divieto di dimora in provincia di Napoli e una diciassettesima persona all’obbligo di dimora a Gragnano.

[…] I reati contestati agli indagati a vario titolo sono detenzione e spaccio di stupefacenti, per alcuni degli indagati aggravato dal fatto di aver utilizzato minori per vendere droga, e un episodio di detenzione di arma da fuoco nei confronti di Sperandeo, accusato di aver minacciato con l’arma uno dei pusher che non gli avrebbe pagato una fornitura di droga.

[…] ancora una volta i bambini sarebbero diventati veri e propri «strumenti», ancora una volta vittime del degrado sociale dei quartieri in cui sono costretti a vivere. Ad appena otto e undici anni, due bambini sarebbero stati mandati in strada a consegnare «pallini» di cocaina ai tossicodipendenti. Mentre una delle mamme arrestate aveva pubblicato, fiera, sui social network la foto del figlio con una pistola in mano e una posa da camorrista: «Sei uguale a papà». Uomo che nel frattempo era già in carcere.

Sette mamme sono coinvolte nell’inchiesta, alcune delle quali avrebbero insegnato ai figli minorenni che quello è il «mestiere» di famiglia, tra droga, armi e malavita. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, uno di quei bambini, […] era stato convinto con insulti e con un «regalo» da 10 euro. «Sei un bastardo» e «infame» erano stati i «complimenti» di mamma e papà al suo rifiuto di uscire[…]. Una banconota da 10 euro, però, l’aveva convinto. […]

