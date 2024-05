"NUN SE POTEMO PRENDE 'NA PAUSA?!" – "L’ELEGANTE" RISPOSTA DI DUE VIGILI ROMANI CHE HANNO PARCHEGGIATO IN DIVIETO DI SOSTA PER…FERMARSI A MANGIARE UNA GELATO - UN CITTADINO HA PROTESTATO PER IL LORO POSTEGGIO ABUSIVO, NEL QUARTIERE PARIOLI, MA I DUE PIZZARDONI SE NE SONO FREGATI E SONO ENTRATI LO STESSO AL BAR, PER RIPOSARSI DURANTE LA LORO "PESANTE" GIORNATA DI LAVORO...

La macchina dei vigili urbani in divieto di sosta, parcheggiata davanti a un garage. Mentre gli agenti in divisa degustano un cono gelato per rinfrescarsi durante le ore di servizio: «E che non se la potemo prende’ una pausa?».

È questa la risposta che si è sentito dare un residente dei Parioli, che ha pubblicato le singolari foto sul gruppo Facebook Trieste Salario, ricevendo decine di commenti: «Grandi lavoratori».

Gli scatti dell’auto in sosta vietata in via Eleonora Duse e degli agenti golosi, che dopo aver multato un motorino scaricano l’adrenalina con un cono doppia panna, risale allo scorso 30 aprile e l’autore ha inviato le immagini anche ai vigili del secondo municipio e al comando generale chiedendo spiegazioni sul comportamento degli agenti: «Dal comando generale dopo avermi chiesto di spedirgli le foto una seconda volta hanno dichiarato il ticket chiuso, come se la vicenda fosse stata chiarita - spiega Francesco B., contattato da Repubblica –

Non mi è sembrato corretto che mentre noi prendiamo multe di ogni tipo qui ai Parioli, una pattuglia di vigili arriva e parcheggia in sosta vietata solo per andare a prendersi un gelato. Io gliel’ho fatto notare agli agenti con una battuta e loro mi hanno risposto una maniera stizzita dicendomi che avevano diritto a una pausa. Mi è sembrato un abuso di potere», aggiunge il residente che ha scritto anche al II Municipio senza ricevere risposta. […]

