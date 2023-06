Estratto dell’articolo di Sara Bettoni da www.corriere.it

I commenti all'abbigliamento della nuova arrivata. «Una f.., ve lo assicuro». Ancor prima che uscisse dal colloquio per l'assunzione, circolavano giudizi sul suo outfit e il suo fisico. Con immediata condivisione delle foto in costume da bagno recuperate sui social network.

I voti assegnati al décolleté o al lato b delle colleghe, in una sorta di duello immaginario lanciato per riaccendere la discussione virtuale. Il racconto senza filtri delle perversioni erotiche «ispirate» dalle colleghe di team, con termini più che espliciti e irripetibili. La classifica dei più bei didietro visti in ufficio, ordinatamente aggiornata in un file Excel.

I contenuti della «chat degli 80» stanno emergendo in questi giorni sui social network, anche se le conversazioni risalgono a circa sei anni fa. E hanno innescato una valanga di critiche e polemiche che rischia di travolgere la sede milanese di We Are Social, agenzia di comunicazione.

Della chat attivata su Skype facevano parte «tutti i dipendenti maschi, a eccezione dei tre capi» racconta Mario. Ex dipendente di We Are Social, faceva parte del gruppo online e ha partecipato attivamente alle discussioni. […]

L'intervista a un ex dipendente, Mario

Per quanto tempo è rimasto all'agenzia?

Cosa è successo quando si è saputo della chat?

«Il fuggi fuggi generale. Poi la chat è stata cancellata. Dopo, se ne parlava quasi in modo carbonaro. A quel punto ho iniziato a riflettere. La faccenda poi è emersa varie volte dal 2017 a oggi, ma solo ora è stato fatto chiaramente il nome dell'agenzia coinvolta». […]

E i vertici dell'agenzia, come hanno gestito il problema?

«Secondo me hanno gestito la questione in ritardo e male. Solo a partire dal 2020 sono state fatte alcune azioni di sostegno e sensibilizzazione è stata pubblicata una carta etica».

La testimonianza di una ex dipendente

Oltre a Mario, un'altra ex dipendente ha deciso di esporsi, Erica Mattaliano. […]

Come è venuta a conoscenza delle conversazioni tra colleghi maschi?

«Ho parlato di alcuni episodi sessisti in agenzia di cui sono stata vittima. La reazione dei vertici è stata convocarmi in una riunione in una stanza a vetri. Tutta l'agenzia poteva vedere la "sgridata" in corso, con il responsabile delle risorse umane in silenzio, mentre il mio capo mi urlava contro perché secondo lui facevo riferimento alla chat. Io all'epoca non ne sapevo nulla, poi mi sono informata».

C'erano altri segnali negativi quindi.

«C'erano dinamiche di mobbing. Quattro persone sono andate via perché erano in burn out. Io stessa ho avuto bisogno di sostegno psicologico, non solo per questioni lavorative». […]

Che è poi sfociata in situazioni allarmanti. A suo giudizio, come è stato gestito il problema dai vertici dell'agenzia?

«Chi è rimasto mi ha detto che sono stati fatti incontri per individuare i responsabili e per far emergere altri episodi. Io stessa sono andata a parlare con i tre fondatori la settimana scorsa. Ma i vertici pensavano che la situazione fosse più sotto controllo rispetto alla realtà. Tuttora, mi sembra che almeno due dei tre soci non abbiano compreso la portata del problema». […]

La replica dell'agenzia

In una nota, l'agenzia replica così alle accuse: «In relazione alle notizie apparse a mezzo stampa - relative a fatti risalenti al periodo compreso tra il 2016-2017 - We Are Social condanna, da sempre, qualsiasi forma di discriminazione e atteggiamenti inappropriati.

We Are Social è da sempre impegnata nel creare un ambiente di lavoro sano e inclusivo. La società, nel corso degli anni, ha messo in atto numerose iniziative con partner qualificati affinché il benessere e la tutela delle persone siano al primo posto».