"OBAMA AVEVA PAURA DI ESSERE ASSASSINATO PERCHE' PRIMO PRESIDENTE NERO" - SECONDO OLIVER STONE, L'EX PRESIDENTE NON HA MAI SFIDATO "MILITARI E AGENZIE DI INTELLIGENCE DURANTE IL SUO MANDATO" PERCHE' TEMEVA RITORSIONI - IL REGISTA, A CANNES PER PRESENTARE IL SUO ULTIMO DOCUMENTARIO SULLA MORTE DI KENNEDY, HA DETTO CHE OBAMA "AVEVA PAURA DI ESSERE UCCISO PERCHE' PRIMO PRESIDENTE NERO"

Dagotraduzione dall’Ap

Barack Obama

Presentando il suo ultimo film a Cannes, il regista statunitense Oliver Stone è tornato su uno dei suoi temi preferiti: l’omicidio del presidente John F. Kennedy, secondo il regista assassinato dalla CIA per la sua opposizione all'esercito americano.

Stone, che al Festival ha mostrato in anteprima il suo nuovo documentario sull'omicidio, ha anche detto ai giornalisti che crede sia stata la paura di essere buttato fuori a impedire a Barack Obama di sfidare i militari e le agenzie di intelligence durante il suo mandato.

barack obama

«Una delle maggiori preoccupazioni di Obama quando era presidente era essere assassinato in quanto primo presidente nero», ha detto Stone ai giornalisti. «Penso che avesse delle paure. Non lo so, lo deduco solo dal suo comportamento: non offendere nessuno, sii moderato in tutto».

Il nuovo documentario di Stone, "JFK Revisited: Through the Looking Glass", riunisce le prove raccolte nei tre decenni successivi al suo film "JFK", in gran parte pubblicato a causa del furore suscitato da quel film.

Il regista di 74 anni ha detto che ora era noto «per certo» che Lee Harvey Oswald, per tutti l’assassino di Kennedy, non era presente nel deposito di libri da dove avrebbe dovuto sparare al presidente. Ha detto che Oswald era «molto coinvolto con la CIA».

«Sappiamo che le prove originali che la Commissione Warren ci ha presentato - i proiettili, le traiettorie, il fucile, l'autopsia - sono fraudolente», ha detto Stone.

JFK Revisited- Through the Looking Glass

«Il motivo era il cambiamento. Kennedy stava cambiando troppo le cose. Da Kennedy in poi, nessun presidente americano si è avvicinato a queste mosse. Ora abbiamo un settore militare che consuma il 50% del nostro budget. È oltraggioso. Non possiamo toccare il militare, non possiamo toccare le agenzie di intelligence».

«Le cose sono cambiate» - Kennedy «è stato l'ultimo presidente americano che ha davvero lottato per la pace nel mondo», ha aggiunto. «Siamo dove siamo per questo. Le cose sono cambiate il 22 novembre 1963».

JFK Revisited- Through the Looking Glass 4

Si è lamentato del fatto che i finanzieri statunitensi si siano rifiutati di sostenere il suo nuovo documentario, costringendolo a cercare finanziamenti in Europa, proprio come ha fatto quando ha realizzato "Snowden", il suo film del 2016 sull'informatore Edward Snowden.

«È deprimente che dobbiamo andare in Gran Bretagna per ottenere soldi per raccontare questa storia che è intrinsecamente americana», ha detto il produttore del documentario Robert Wilson. Ma non tutti erano convinti del documentario, e Variety ha offerto una lunga smentita delle sue argomentazioni. «In 'JFK Revisited', Oliver Stone ci guida attraverso lo specchio, va bene, ma la vera domanda è se ha trovato la verità o una bugia ancora più ipnoticamente spettacolare», ha scritto il giornale.

JFK Revisited- Through the Looking Glass 2

L'Hollywood Reporter ha detto che Stone aveva messo insieme un «bel pacchetto tecnico», ma temeva che mancasse di credibilità. «Non è un regista noto per il suo approccio equilibrato e sfumato alle questioni geopolitiche, dopotutto», ha scritto.

«Qualcuno può prenderlo di nuovo sul serio dopo quelle adulazioni documentaristiche con Castro e Putin?». Il regista anticonformista è stato accusato questa settimana di glorificare l'ex presidente dittatoriale del Kazakistan Nursultan Nazarbayev in un altro nuovo documentario, "Qazaq: History of the Golden Man".

JFK Revisited- Through the Looking Glass 3

«Chiama #Nazarbayev come vuoi: dittatore, uomo forte, tiranno, fondatore», ha twittato Stone in risposta ai suoi critici. «Lo troverai un uomo modesto che spiega la fine dell'impero #sovietico e la transizione del suo importante paese verso una nazione indipendente».