"OGGI NON PUOI PIÙ DIRE A UNA RAGAZZA ‘GUARDA CHE BEL CULO CHE HAI’, NON C’È PIÙ LIBERTÀ” - FLAVIO BRIATORE, OSPITE A "LA ZANZARA, DIFENDE MATTEO BOBBI E DAVIDE VALSECCHI, I DUE COMMENTATORI DI SKY SOSPESI PER ALCUNE BATTUTINE PICCANTI SU DUE RAGAZZE, NEL PADDOCK DEL GP DI BARCELLONA: "DAL PUNTO DI VISTA AZIENDALE LA SOSPENSIONE CI PUÒ STARE, PERCHÉ LA COSA HA AVUTO UN EFFETTO MEDIATICO ENORME, MA CI SONO COSE PIÙ SERIE DI CUI OCCUPARSI..."

flavio briatore

Da "la Zanzara - Radio24"

“Quando sono due ragazze a chiedermi un selfie non metto più le mani sui fianchi metto il pugno perché non si sa mai, in questo periodo qua siamo terrorizzati”. Così Flavio Briatore a La Zanzara su Radio 24 sul caso di Matteo Bobbi e Davide Valsecchi, i due commentatori Sky sospesi per un gp dopo alcune battute in diretta sulle ragazze inquadrate: “Dal punto di vista aziendale la sospensione ci può stare, perché la cosa ha avuto un effetto mediatico enorme, ma ci sono cose più serie di cui occuparsi”.

davide valsecchi federica masolin matteo bobbi

“Quei ragazzi - dice ancora - sono rimasti traumatizzati da questo putiferio, mettiamoci nei loro panni, c’erano due nelle ragazze inquadrate e la storia finisce lì, in discoteca cosa dovremmo fare…stare zitti?”. “Oggi - prosegue - non puoi più dire ‘guarda che bel culo ha quella ragazza’, non puoi commentare che una ragazza è una bella ragazza, non puoi fare una battuta, non c’è più la libertà di fare una battuta”. “Quel signore maleducato che diede la pacca sul culo alla giornalista - dice ancora Briatore - rischia 2/3 anni di carcere, è una roba incredibile, sono denunce penali, è stato maleducato siamo tutti d’accordo ma avere un procedimento penale per aver toccato un sedere, è una follia, è stata una goliardata.”

ARTICOLI CORRELATI

FLAVIO BRIATORE SULLO YACHT FORCE BLUE davide valsecchi federica masolin matteo bobbi 1 davide valsecchi federica masolin matteo bobbi 2 fabio briatore bloccato in autostrada 5 flavio briatore 2 Flavio Briatore IL VIDEO DI FLAVIO BRIATORE SUI DANNI AL TWIGA crazy pizza di flavio briatore apre a roma 8 FLAVIO BRIATORE DANIELA SANTANCHE