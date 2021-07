20 lug 2021 13:53

"LE OLIMPIADI POTREBBERO ANCORA ESSERE CANCELLATE" - TOSHIRO MUTO, CAPO DEL COMITATO ORGANIZZATORE DI TOKYO 2020, NON HA ESCLUSO DI FERMARE I GIOCHI SE I CASI COVID AUMENTERANNO ANCORA -AD OGGI I POSITIVI LEGATI IN QUALCHE MODO ALL'EVENTO SONO 71, ALCUNI DENTRO AL VILLAGGIO OLIMPICO, E GIA' DUE SPONSOR SI SONO RITIRATI DALLA CERIMONIA D'APERTURA PER...