30 ago 2024 08:40

"OPRAH-ZIONE" SIMPATIA PER LA DUCETTA - OPRAH WINFREY ARRIVA A VENEZIA PER I "DIANE VON FÜRSTENBERG AWARDS" E TENDE UNA MANO ALLA MELONI: "È UNA DONNA DI POTERE MA SOLA? MI SA CHE DEVO PARLARE CON LEI... MA CREDO CHE IL POTERE NON TI RENDA SOLO" - IL CONSIGLIO DELLA PARA-GURU AMERICANA: "NON POSSO DIRE DI ESSERE STATA SOLA O TRISTE NELLA MIA VITA. QUANDO RECLAMI IL TUO RUOLO NEL MONDO, E FAI QUEL CHE VA FATTO, NON SEI SOLO…"