1-PAPA FRANCESCO E LA GAFFE OMOFOBA, L'ENTOURAGE: “NON CONOSCE PERFETTAMENTE L'ITALIANO”

Estratto dell’articolo di Franca Giansoldati per www.ilmessaggero.it

La tempesta mediatica (e non solo) che si è scatenata sulla frase del Papa giudicata omofoba sta sollevando parecchio imbarazzo al di là del Tevere dove da tempo la questione dell'omosessualità è al centro di riflessioni, analisi e spaccature.

Da una parte la corrente dei sostenitori dell'agenda liberal che riguarda l'inclusione, le benedizioni alle coppie gay, l'abolizione dei punti più controversi del Catechismo, mentre dall'altra parte c'è la vasta area silenziosa dei 'centristi' e dei conservatori piuttosto perplessi da come la Chiesa ultimamente si sta adeguando all'agenda mondana, piuttosto che tenere fede a duemila anni di Magistero.

Così mentre si consumano parecchi dibattiti su come affrontare la gaffe papale, all'esterno viene spiegata dal suo entourage come lo scivolone linguistico di chi non conosce perfettamente l'italiano o, ancora, in una defaillance dovuta alla stanchezza della giornata.

A Santa Marta però tutti sanno che il pontefice argentino è noto per le sue battute e per un modo di comunicazione privo di artifizi, a volte concedendosi un linguaggio colorito che usa solo quando si sente in famiglia. In ogni caso il clamore suscitato dall'indiscrezione fatta circolare da diversi vescovi ha messo in forte stress l'apparato mediatico vaticano subissato di richieste di commenti, spiegazioni, interviste e comunicati ufficiali.

La stampa mondiale chiede di spiegare come e perchè Papa Francesco, da sempre considerato “gay friendly” per le aperture fatte in passato (l'abbraccio a trans, le frasi sulla misericordia, l'amicizia con esponenti della Chiesa Lgbt+) sia potuto incappare in un incidente del genere.

A far circolare le frasi papali pronunciate in assemblea e a porte chiuse, era stato il sito Dagospia: «nella Chiesa c'è troppa aria di frociaggine». Una volgarità che viene accostata con un'altra parolaccia scappata al principale collaboratore di Francesco, il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez (a capo del Dicastero per la dottrina della fede) che due settimane fa disse testualmente che i vescovi ogni tanto fanno «cazzate».

Dopo undici anni di pontificato l'insistenza con cui Papa Francesco, in un modo o in un altro, torna alla questione dell'omosessualità continua a lasciare perplessi tanti vescovi. Eppure all'inizio del suo pontificato in una riunione con dei religiosi sudamericani (anche questa a porte chiuse) affermava che anche in Vaticano era presente una lobby gay. Salvo poi correggersi poco dopo con la famosa frase: «Chi sono io per giudicare un gay?». [...]

2-“FROCIAGGINE IN SEMINARIO”, BUFERA SUL PAPA

Estratto dell’articolo di Domenico Agasso e Pasquale Quaranta per “La Stampa”

Nella Chiesa c’è già troppa “frociaggine”». È durissimo e sorprendente l’affondo di papa Francesco contro la presenza di persone omosessuali nei seminari. «Offensivo e denigratorio», secondo le associazioni Lgbtq+.

È avvenuto nell’incontro a porte chiuse con gli oltre 200 vescovi italiani, un dialogo che lunedì 20 maggio ha aperto nell’«Aula del Sinodo» l’assemblea generale della Conferenza episcopale italiana (Cei).

Il Pontefice, rispondendo ad alcuni interrogativi sulle candidature di persone gay, si è lanciato in serratissimi richiami verso una maggiore selezione negli accessi ai seminari, non senza usare termini dispregiativi e puntando il dito – come ha riferito il sito Dagospia – contro l’eccesso di «frociaggine». Vari prelati consultati da La Stampa confermano l’episodio: il severo monito «del Santo Padre ha spiazzato molti tra i presenti. Si è respirato imbarazzo».

[...] I presuli italiani, nell’assemblea che si è tenuta ad Assisi, hanno discusso sulla possibilità di restrizioni più sfumate, sentendosi incoraggiati proprio dalle precedenti aperture del Pontefice sull’omosessualità. Pur tra molte contestazioni, è stato dunque approvato un emendamento che si limitava a distinguere tra «atti» e «tendenze», riaffermando l’obbligo del celibato per tutti i seminaristi, omosessuali ed eterosessuali, e aprendo così la porta dei seminari ai candidati gay impegnati però nell’opzione del celibato.

Ma nel confronto della scorsa settimana con la Cei, durato un’ora e mezza, il Papa ha sbarrato la strada: rispetto, sì, per la persona gay che bussa alle porte del seminario, ma ponendo dei fermi paletti all’accesso. E per essere chiaro, ecco la battuta: il Papa avrebbe recriminato esplicitamente sull’eccesso di «frociaggine» in certi seminari italiani.

Non è esclusa l’ipotesi che Francesco, argentino, possa non essere consapevole che in Italia quella parola è oltraggiosa. In ogni caso, fino a ieri sera nessun commento è giunto dai palazzi vaticani e da via Aurelia. E nelle Sacre Stanze ieri si è registrato un certo «nervosismo», riferiscono alcuni monsignori, che citano un esempio: «I gendarmi hanno allontanato i giornalisti dal segretario di Stato Pietro Parolin, a una messa a Santa Maria Maggiore».

Non è il primo scivolone di Papa Bergoglio. Nel 2018 ha affermato che se un bambino manifesta natura omosessuale potrebbe essere utile un aiuto «psichiatrico». Nel 2015, dopo l’attentato dell’Isis alla sede di Charlie Hebdo, Francesco disse: «Non si uccide in nome di Dio, ma non si può deridere la fede altrui.

Se uno offende mia madre, gli do un pugno». Il 31 dicembre 2019, in piazza San Pietro, Bergoglio viene afferrato da una donna asiatica: reagisce colpendo la mano della fedele per liberarsi. Nel 2021 ha esortato le suore a non essere «zitellone». [...]

«Il Papa discrimina i seminaristi gay», è l’accusa di Fabrizio Marrazzo, già fondatore di Gay Help Line e portavoce del Partito gay. «Questa presunta dichiarazione del Pontefice – dice Innocenzo Pontillo, volontario del portale Gionata.org – esce dall’ambito conservatore e tradizionalista. Personalmente non riesco a immaginare Francesco che utilizza un linguaggio così in un incontro ufficiale, mi sembra più una battuta bergogliana decontestualizzata». Andrea Rubera, portavoce di Cammini di Speranza, è «perplesso. Se queste affermazioni fossero vere, significherebbe che c’è ancora molto da fare per arrivare a un linguaggio rispettoso, principio a cui molti settori ecclesiastici hanno già aderito, come dimostra l’adesione al manifesto Parole O_Stili sulla comunicazione non violenta».

