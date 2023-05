"A PARTE LE SPESE PER AGGIUSTARE LA SARACINESCA RESTA L’AMAREZZA DI NON SENTIRSI AL SICURO NEL PROPRIO QUARTIERE” - TENTANO DI ENTRARE (PER LA SECONDA VOLTA) NELL'UFFICIO DI VLADIMIR LUXURIA A ROMA, IN ZONA PIGNETO, DOVE PROSEGUE L’ALLARME FURTI – LA SOLIDARIETA’ ALL’ATTIVISTA DA PARTE DI ASIA ARGENTO E SANDRA MILO CHE DENUNCIA: “SI STANNO VERIFICANDO FURTI SIMILI IN MOLTI QUARTIERI DI ROMA”

Estratto dell’articolo di G.Val. per il Messaggero

vladimir luxuria e la saracinesca del suo ufficio forzata

Prosegue l'allarme furti al Pigneto. Tentano di entrare nell'ufficio di Vladimir Luxuria nella notte del primo maggio. Ma il colpo non gli riesce. Lei, attivista Lgbtq+, ex deputata, ora opinionista del reality show l'Isola dei famosi, si sfoga sul web. «Approfittando della mia assenza hanno provato (per fortuna senza riuscirci) a entrare nel mio ufficio forzando la saracinesca - scrive - Ringrazio il locale accanto per avermelo segnalato. A parte le spese per aggiustare la saracinesca resta l'amarezza di non sentirsi al sicuro nel proprio quartiere considerando che è la seconda volta che ci provano in poco tempo». L'attivista Lgbtq+ ha trovato la serranda divelta, leggermente rialzata. LA

Luxuria ha ricevuto la solidarietà dei suoi fan sui social, ma anche quella di tanti vip che la seguono. Da Asia Argento (che le ha mandato un abbraccio virtuale a commento del suo post su Instagram) a Sandra Milo, che ne approfitta per sottolineare come fatti criminali del genere si stiano ripetendo in diverse parti della città. «Si stanno verificando furti simili in molti quartieri di Roma», dice. E gli amici di Luxuria, commentano: «Purtroppo al Pigneto ogni giorno si sente parlare di furti, tentativi di furti, persone rapinate, appartamenti aperti, auto rubate e danneggiate».

