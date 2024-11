18 nov 2024 17:02

"IL PATRIARCATO NON ESISTE. L'AUMENTO DELLA VIOLENZA? LEGATO AGLI STRANIERI" – L'INOPPORTUNO DISCORSO DI GIUSEPPE VALDITARA ALLA PRESENTAZIONE, A MONTECITORIO, DELLA "FONDAZIONE GIULIA CECCHETTIN" (FATE SAPERE AL MINISTRO CHE A UCCIDERE CON 37 COLTELLATE LA GIOVANE È STATO IL SUO EX RAGAZZO, ITALIANO, FILIPPO TURETTA) - IN SALA ERA PRESENTE GINO CECCHETTIN, PADRE DI GIULIA: "LE PAROLE DEL MINISTRO? DICIAMO CHE SU ALCUNE POSIZIONI C'È CONVERGENZA. MA SU ALTRE NO..."