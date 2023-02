22 feb 2023 17:45

"PECCATO CHE NON TI POSSIAMO BRUCIARE, IN PASSATO AVREMMO POTUTO FARLO" - A TORINO, UN BAMBINO DI 11 ANNI È STATO PRESO DI MIRA DAI COMPAGNI PERCHÉ INDOSSAVA LA KIPPAH - LA DENUNCIA DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITÀ EBRAICA: "I COMPAGNI TUTTI INTORNO SI SONO MESSI A RIDERE. IO MI CHIEDO DOVE SENTANO CERTE COSE I BAMBINI. LA PERCEZIONE DEGLI EBREI IN EUROPA È DI CRESCENTE INSICUREZZA. CIRCA IL 10% DEGLI ITALIANI È CENSITO COME ANTISEMITA, MA C'È UN ANTISEMITISMO SERPEGGIANTE MOLTO SUPERIORE"