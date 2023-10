22 ott 2023 09:10

"LE PERSONE CON CUI SONO CRESCIUTA STRAPPAVANO LE PAGINE DAI LIBRI DI SCIENZE PER NON DOVER GIUSTIFICARE LE MALFORMAZIONI TRA CONSANGUINEI” - LA 29ENNE AMERICANA AMANDA RAE GRANT RACCONTA COM’E’ RIUSCITA A SFUGGIRE DALLA “SETTA DELL’INCESTO” DELLO UTAH – LA RAGAZZA HA RIVELATO CHE SE AVESSE CONTINUATO A VIVERE IN QUELLA SETTA, ANCHE CONOSCIUTA COME ‘THE ORDER’, SAREBBE STATA COSTRETTA A SPOSARE UN PARENTE: “AI BAMBINI MANCAVANO LE ORECCHIE, PENSAVAMO FOSSE NORMALE" – ALLA FINE È RIUSCITA A FUGGIRE GRAZIE A… - VIDEO