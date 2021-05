Da www.liberoquotidiano.it

La polizia ha fatto irruzione in un seminterrato di via Vivaio, in centro a Milano, dove si stava svolgendo una festa clandestina con showgirl e modelle. All'arrivo c'è stato un fuggi-fuggi generale con urla e insulti contro gli agenti.

Poi su Instagram è pure spuntato un video fatto con il telefonino in cui si accusa di "abuso di potere" la polizia. Il fatto risale allo scorso 24 aprile, riporta Il Giorno, ma potrebbe non concludersi con il blitz.

Uno degli agenti in servizio quella notte, infatti, ha deciso di presentare alla Procura di Milano una querela, ipotizzando i reati di resistenza a pubblico ufficiale e diffamazione, contro la concorrente del Grande Fratello 12 Enrica Maria Saraniti, la modella italo-venezuelana Tanya Davolio, che ha partecipato anche ai film di Paolo Sorrentino "Loro 1" e "Loro 2" sulla vita di Silvio Berlusconi, e un altro giovane presente alla festa.

La pubblicazione del video sui social dove si vedevano bene i volti dei presenti avrebbe "offeso la reputazione" dei poliziotti, con frasi ingiuriose "anche per la divisa".

Gli agenti delle Volanti erano arrivati in via Vivaio poco prima delle 4 del mattino, dopo la chiamata di un residente che non ne poteva più del baccano e della musica a tutto volume, considerando anche il divieto di assembramenti per il coronavirus.

Al loro arrivo alcuni dei partecipanti al party clandestino hanno cercato di nascondersi. Altri avrebbero invece iniziato a insultare i poliziotti: "Pezzi di me***. Non avete niente di meglio da fare che rovinare le feste alle persone che pagano le tasse. Noi vi paghiamo gli stipendi, vergognatevi".

Anche la ex gieffina Saraniti, 33 anni, fra i più agitati, avrebbe cercato di sfuggire all'identificazione. L'agente che ha sporto querela l'ha bloccata per evitare che si allontanasse e, secondo le ricostruzioni, Tanya Davolio, 29 anni, è intervenuta in difesa dell'amica, mentre altri partecipanti alla festa filmavano la scena e minacciavano di pubblicare i video sui social se i poliziotti non avessero cessato i controlli.

Alla fine gli agenti hanno identificato e sanzionato le 17 persone. Nel frattempo, però, il video è stato pubblicato sul profilo Instagram della Davolio con frasi in italiano e in inglese "dal contenuto ingiurioso" verso le forze dell'ordine: "Hanno bloccato la mia amica con la forza, tre uomini contro una donna (...) è un completo abuso di potere e una violazione dei diritti umani".

