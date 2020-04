"PIEDOFILI" DI TUTTO IL MONDO UNITEVI E CIUCCIATE L'ALLUCE – I PIEDI SONO IL FETICCIO PIÙ FREQUENTE NEI MASCHI ETERO. L’ESPERTO: "L'ODORE ANIMALESCO RIPORTA A UNO STATO DI NATURA SELVATICO E QUINDI IPERSESSUALE. SONO DEGLI INDICATORI OGGETTIVI E DIFFICILMENTE FALSIFICABILI DELL' ETÀ DI UNA DONNA” – NEL 90 PER CENTO DEI CASI SI TRATTA DI UOMINI SPOSATI E SODDISFATTI DELLA LORO VITA DI COPPIA E SESSUALE…

Laura Avalle per “Libero quotidiano”

Una ricerca condotta su 5mila persone da Emmanuele A. Jannini, andrologo e professore ordinario di sessuologia medica all' Università di Roma Tor Vergata, ha messo in evidenza che i piedi sono il feticcio più frequente nei maschi etero. «Da un punto di vista biologico, l' odore animalesco dei piedi riporta a uno stato di natura selvatico e quindi ipersessuale», spiega l' esperto. «E poi non bisogna dimenticare che questa parte del corpo è sporca, e quindi eccitante, perché nella nostra testa spesso c' è l' associazione di questi due concetti.

Ma c' è anche un altro fattore molto importante: i piedi (e le mani) sono tra le parti meno suscettibili di trucco, parrucco e bisturi ringiovanente. Spesso basta guardare i piedi di un' attrice per capire la sua età biologica. E se è vero come è vero che il maschio è programmato prima di tutto per cercare segnali veri o presunti di giovinezza, ecco spiegato perché i piedi piacciono tanto. Insomma, sono degli indicatori oggettivi e difficilmente falsificabili dell' età di una donna».

Attenzione però: «Guardando le risposte e i racconti degli intervistati, emerge che il feticcio non è un' ossessione maniacale e quasi patologica, ma una passione divertente e stimolante», precisa Jannini. «Basta osservare l' identikit dei cosiddetti feticisti: nel 90 per cento dei casi si tratta di uomini sposati e soddisfatti della loro vita di coppia e sessuale. Ma, magari, sono stanchi della routine e della quotidianità e cercano nuove strade per risvegliare l' intesa con la propria partner. In fondo siamo più o meno tutti affascinati dai feticci sessuali perché sono semplicemente oggetti o parti del corpo che suscitano emozioni intense, voglie e fantasie.Insomma, c' è feticismo e feticismo».

L' importante è che non diventino protagonisti perché, altrimenti, entreremmo nel campo della patologia. Quando, invece, restano un surplus del rapporto sessuale, l' attrazione per i piedi è un aspetto assolutamente normale della sessualità maschile, che si aggiunge al desiderio.

Va detto che molte donne stentano a comprendere fino in fondo questa passione da parte dei loro partner, spesso anche maggiore di un florido décolleté o di un sensuale lato b, più direttamente legati all' eros. Merito della moda che esalta forme e angolosità delle estremità femminili o si tratta di un modo di reagire degli uomini a un bombardamento di messaggi erotici diretti, tali da indurli a concentrarsi su una parte del corpo che non comunica esplicitamente sesso? Sono valide entrambe le ipotesi e forse non è un caso che i social di dating dedichino a questa parte del corpo molta attenzione, con forum specifici, senza contare i centinaia di siti dedicati al tema.

Non basta. Sempre secondo lo studio i "piedofili", come li chiama il professor Jannini, sono piacevolmente attratti anche dalla loro enigmaticità, dalle attenzioni estetiche che vengono loro sempre più dedicate e dalla loro duttilità. E mentre per molti uomini il piede ben curato è sinonimo di eleganza, per qualche masochista è un simbolo del dominio femminile.

Come feticcio, infine, possono diventare il mezzo divertente e insolito per scoprire nuove zone erogene e desideri nascosti partendo da massaggi, coccole e carezze audaci propri lì, soffermandosi a lungo su questa parte durante i preliminari.

Nessun limite alla fantasia, insomma, lasciando le coppie libere di sperimentare e di giocare con questo nuovo confine dell' estetica femminile. Senza dimenticarci di scegliere scarpe giuste, preferibilmente con tacchi altissimi e calze sexy adatte all' outfit. Trucchi che noi donne conosciamo molto bene.

