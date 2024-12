"PINO ERA CONVINTO CHE SOLO L’ÉQUIPE DEL SUO CARDIOLOGO LO AVREBBE SALVATO" - AMANDA BONINI, ULTIMA COMPAGNA DI PINO DANIELE, RICORDA IL CANTAUTORE, SCOMPARSO IL 4 GENNAIO 2015 PER UN INFARTO CHE LO HA COLPITO NELLA SUA CASA A MAGLIANO, IN TOSCANA (L’AMBULANZA, INVIATA DA GROSSETO, E’ STATA RIMANDATA INDIETRO PERCHÉ IL CANTANTE HA CHIESTO DI ESSERE PORTATO A ROMA): "HANNO DETTO CHE HO SBAGLIATO AD ASSECONDARLO, CHE DOVEVO IMPORMI E ASPETTARE L’AMBULANZA. AVREI PROVOCATO LA SUA IRA E FATTO PRECIPITARE LA SITUAZIONE. PIUTTOSTO, ANCORA OGGI NON MI SPIEGO PERCHÉ…"

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per il "Corriere della Sera"

amanda bonini pino daniele

Pino Daniele non amava parlare troppo del suo privato. Ma in una delle ultime interviste, il cantautore aveva raccontato cosa rendesse così speciale il rapporto con il suo nuovo amore, Amanda Bonini. «La mia nuova compagna — aveva spiegato — è all’antica come me. Dopo due famiglie non smetto di credere nell’amore perché se smetti di crederci non vivi più. E poi non sono uno che consuma l’attimo, ho bisogno di un futuro fatto di certezze... Mi definisco all’antica. E la mia nuova compagna la pensa esattamente come me».

pino daniele 2

[…] A breve saranno passati dieci anni dalla morte di Pino Daniele. Da quel 4 gennaio del 2015 quando la donna, disperata, aveva iniziato la corsa in auto da Magliano, paesino della Toscana in cui erano andati a vivere, a Roma, l’unico posto dove il cantautore voleva farsi curare. Attimi che ancora rivive con fatica e che ora, dopo tanto tempo passato a evitare i riflettori, la donna ripercorre nel nuovo libro di Pietro Perone: Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a GioGiò (Edizioni San Paolo 2024).

pino daniele amanda bonini

Ancora una volta, Bonini ha ribadito che la scelta di non andare in un ospedale vicino ma di puntare a Roma fosse stata del cantautore: «Pino era perfettamente cosciente e continuava a chiedere di salire in auto per raggiungere l’ospedale Sant’Eugenio di Roma — spiega —. Era convinto che solo l’équipe del suo cardiologo lo avrebbe salvato. Lui, e nessun altro, diceva, conosce le condizioni del mio cuore, sa come intervenire. Lo paragonava a quei meccanici che smontano e rimontano per anni lo stesso motore in cui altri non riuscirebbero mai più a raccapezzarsi».

pino daniele

I ricordi si alternano ai tormenti: «Durante il drammatico viaggio, in cui ho guidato a velocità elevatissima, Pino è rimasto vigile, mi ha tenuto la mano per tutto il tempo, fino a quell’ultima doppia stretta, l’estremo saluto, il suo ciao».

E ancora: «Hanno detto che ho sbagliato ad assecondarlo, che dovevo impormi e aspettare l’ambulanza. Avrei provocato la sua ira e fatto precipitare la situazione. Piuttosto, ancora oggi non mi spiego perché dal Sant’Eugenio non sia partito un mezzo di soccorso cardio-assistito che ci venisse incontro... ho chiesto più volte di inviare un’ambulanza». Non è arrivata. Nel libro, Bonini ripercorre però anche i loro inizi: «L’ho conosciuto in un momento in cui era chiuso dentro di sé, si mostrava guardingo, come un pugile in posizione di guardia, deluso».

la seconda moglie di pino daniele, fabiola sciabbarrasi, dietro di lei, amanda bonini

Presto però, questa insegnante dai capelli lunghi e biondi, rappresenta per Daniele una nuova possibilità. Vanno a vivere insieme. Prima a Roma: «Alle sei e trenta di mattina uscivo di casa per andare a scuola... Tornavo nel primo pomeriggio. Una situazione di normalità comune alla stragrande maggioranza delle coppie, ma inedita per Pino. Spesso mi chiedeva del mio lavoro, delle metodologie, in modo particolare quelle relative alla disabilità. Voleva conoscere le dinamiche, le difficoltà che vivevano le famiglie, il modo di approcciarsi dei bambini al mondo. Stava riassaporando il sale della vita di strada, quella della gente comune». […]

