4 nov 2023 09:00

UNA "PISA" MARGHERITA, PLEASE! – LA STORIA DI UNA MAMMA INGLESE CHE, INSIEME AI DUE FIGLI, HA PRESO UN AEREO ED È SBARCATA IN TOSCANA, A PISA, PER MAGNARSI UNA PIZZA: “CI È COSTATO MENO VENIRE QUI CHE ANDARLA A MANGIARE A LONDRA. ABBIAMO SPESO IN TOTALE PER DUE GIORNI 350 STERLINE. LA STESSA CIFRA NON CI SAREBBE BASTATA IN UNO DEI TANTI PARCHI DIVERTIMENTO DI LONDRA…”