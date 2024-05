"PREGATE PER ME, A FAVORE E NON CONTRO" - LA FRECCIATONA DI PAPA FRANCESCO IN CHIUSURA DEL SUO INTERVENTO AGLI STATI GENERALI DELLA NATALITÀ. BERGOGLIO HA RACCONTATO DI QUANDO UNA SIGNORA LO HA FERMATO E GLI HA DETTO: "CONTRO DI LEI PREGANO GIA' IN VATICANO" E LUI LE HA RISPOSTO: "FURBA EH!" - A CHI ERA DIRETTA LA BORDATA DEL PONTEFICE? E PERCHÈ HA VOLUTO RACCONTARE QUESTA STORIA PROPRIO OGGI?

PAPA FRANCESCO - STATI GENERALI NATALITA

(LaPresse) - "Pregate per me, a favore e non contro", Così Papa Francesco al termine del suo intervento agli Stati generali della Natalità con una battuta che è solito fare al termine dei suoi discorsi. Ma questa volta amplia il discorso e racconta: "Una volta - ha raccontato - stavo finendo un'udienza e a venti metri, dove c'era la rete, c'era una signora, una vecchietta piccolina, occhi bellissimi. Dice 'vieni, vieni...', simpatica. Mi sono avvicinato: 'Lei signora come si chiama?'.

papa francesco alla veglia di pasqua 5

Mi ha detto il nome. 'E quanti quanti anni ha?'. 'Ottantasette'. 'Ma cosa fa, cosa mangia per essere così forte?'. 'Io mangio i ravioli, li faccio io' e mi ha dato la ricetta dei ravioli. E poi ho detto: 'Ma signora, per favore, preghi per me'. 'Lo faccio tutti i giorni'. E io per scherzare dissi 'ma preghi a favore, non contro'. E la vecchietta sorridendo mi disse: 'Stia attento Padre, contro gli pregano lì dentro...'. Furba eh! Un po' anticlericale...", ha scherzato il Pontefice. "A favore, non contro!", ha ribadito.

papa francesco alla veglia di pasqua 1