22 gen 2024 18:13

"O PRENDO UNA SEDIA E GLIELA TIRO, PERCHÉ OGNI TANTO PERDO LA PAZIENZA E NON MI CONTROLLO" - DURANTE UN COMIZIO IN PIAZZA, L'EX SINDACO E ATTUALE CONSIGLIERE COMUNALE DI COLLEPASSO (LECCE), SALVATORE PERRONE, SI SCAGLIA CONTRO L'ATTUALE PRIMA CITTADINA, LAURA MANTA - LA "COLPA" DI MANTA? AVERLO "ISTIGATO" DICENDOGLI "TU NON SAI COME FUNZIONANO LE COSE" IN RELAZIONE AI MATERIALI DA IMPIEGARE PER DEI LAVORI PUBBLICI - NON È LA PRIMA VOLTA CHE VOLANO STRACCI TRA I DUE: L'ANNO SCORSO PERRONE AVEVA... - VIDEO