"LA PROPOSTA A PUTIN DI UNA NOTTE DI SESSO IN CAMBIO DELLA PACE? FECI LO STESSO CON SADDAM” - CICCIOLINA CONTINUA A PROPORSI (A MODO SUO) COME MEDIATRICE, MA I PRECEDENTI NON SONO DI BUON AUSPICIO: "FUI CONTATTATA DAL PORTAVOCE DEL PRESIDENTE IRACHENO. MA ALLA FINE NON SI FECE PIÙ NULLA" - "IL PASSATO COME 'SPIA' UNGHERESE? DOVEVO RIUSCIRE A SCOPRIRE PER QUALE MOTIVO GLI STRANIERI VENIVANO NELL'HOTEL DOVE FACEVO LA CAMERIERA. UNA VOLTA MI STAVANO SEGUENDO CON UNA MACCHINA E HO CAPITO CHE…" - VIDEO

cicciolina 3

1. UCRAINA, CICCIOLINA: HO OFFERTO UNA NOTTE DI SESSO A PUTIN IN CAMBIO DELLA PACE; FECI LO STESSO CON SADDAM HUSSEIN

Da "Un Giorno Da Pecora"

Una notte di sesso con Vladimir Putin in cambio della pace in Ucraina. La proposta è di Cicciolina, al secolo Ilona Staller, che oggi a Un Giorno da pecora, su Rai Radio1 ha raccontato del singolare tentativo messo in atto per porre fine al conflitto bellico. “Ho fatto una proposta: offro a Putin una notte di sesso in cambio della pace per l'Ucraina e per il popolo russo. Ora attendo una risposta da Peskov e dai vertici russi”. Difficilmente però le risponderanno...”Non è vero. Quando ho fatto la stessa proposta a Saddam Hussein sono stata ricontatta”.

cicciolina

Si spieghi meglio. “Anni fa, ai tempi della guerra in Iraq, proposi a Saddam una notte con me per la pace. E il portavoce di Saddam, contattato dall'ambasciatore iracheno, mi rispose, mi convoco' e mi chiese come pensavo di 'realizzare' la mia proposta...” E alla fine riuscì ad incontrarlo? “No, non si fece più nulla”. Tornando allo 'Zar' russo, secondo lei se gli comunicassero le sue intenzioni potrebbe accettare? “La mia è una proposta intelligente, seria e concreta - ha sottolineato la Staller a Un Giorno da Pecora - non una cosa indecente per ricevere del denaro. Bisognerebbe firmare un contratto di pace, davanti a dei testimoni, la mia è una proposta per arrivare alla pace”.

2. CICCIOLINA: QUANDO ERO MODELLA HO FATTO LA SPIA IN UNGHERIA, HO RISCHIATO DI ESSERE UCCISA

Da "Un Giorno Da Pecora"

CICCIOLINA IN TOPLESS ALL ISOLA DEI FAMOSI

Fare la 'spia' per l'Ungheria? “Non era divertente ed era un po' pericoloso, per fortuna appartiene al passato. Ai tempi dovevo riuscire a scoprire per quale motivo degli stranieri venivano nell'hotel dove facevo la cameriera, dovevo capire perché erano arrivati in Ungheria”. A raccontarlo, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Ilona Staller, in arte Cicciolina, intervistata dai conduttori Giorgio Lauro e Francesca Fagnani.

CICCIOLINA ISOLA DEI FAMOSI

Come le venne proposto di fare la spia? “La direttrice dell'hotel mi chiamò nel suo ufficio e mi disse: vuoi guadagnare molto di più?” In che modo riusciva a carpire le informazioni che le venivano richieste? “Cercavo di essere gentile coi clienti, di farmi corteggiare per farmi raccontare quello che volevo”. E ci riusciva? “Ero bellissima, facevo la modella...” Qual è stata la cosa più pericolosa che ha fatto a quei tempi? “Una volta mi stavano seguendo con una macchina e ho capito che mi volevano investire. Da quel momento ho capito che con quel mestiere avrei dovuto smettere”, ha spiegato la Staller a Un Giorno da Pecora.

ilona staller playmen ilona staller oggi 3 ilona staller oggi 1 ilona staller passione indecente ilona staller jeff koons 1991 ilona staller le ore 1883 cicciolina primo giorno da deputata ilona staller 2 ilona staller 2019 ilona staller 1 ilona staller 1987 (1) ilona staller 1987 ilona staller le ore 1982 ilona staller fan a berlino ilona staller blitz ilona staller in parlamento ilona staller oggi ilona staller guida tv ilona staller le confessioni erotiche di cicciolina ilona staller oggi 2 ilona staller playmen 1 ilona staller pornostar 2