"LA PUGNALATA È PARTITA DA SOLA" - NOE BAFANIA, IL 33ENNE CHE HA UCCISO LA MOGLIE E I 4 FIGLI A MEAUX, IN FRANCIA, ERA AFFETTO DA PROBLEMI PSICHIATRICI E AVEVA ANCHE TENTATO IL SUICIDIO. ERA GIÀ NOTO ALLA POLIZIA PER VIOLENZE IN FAMIGLIA: NEL 2019 AVEVA ACCOLTELLATO LA COMPAGNA, MA IL CASO ERA STATO ARCHIVIATO PER "STATO MENTALE COMPROMESSO" - NON È ANCORA CHIARO COSA ABBIA SCATENATO LA SUA FURIA OMICIDA: QUANDO È STATO ARRESTATO, L'UOMO HA RACCONTATO ALLA POLIZIA DI...

Estratto dell'articolo di Biagio Chiariello per www.fanpage.it

noe bafania

La Francia è ancora sotto choc per la strage di Natale avvenuta a Meaux, non lontano da Parigi, dove una madre e i 4 figli sono stati trovati morti in un appartamento della cittadina nella regione dell'Île-de-France. Il padre 33enne, che si era dato alla fuga, è stato arrestato ieri mattina, 26 dicembre. […] Originario del sobborgo parigino di Colombes, Noé Bafania (questo il nome dell'uomo) era affetto da problemi psichiatrici e aveva anche tentato il suicidio. Bladier lo ha descritto così:

Non ha precedenti penali, tuttavia esiste un procedimento relativo a violenza con uso di coltello, per atti commessi all'interno della stessa abitazione contro la stessa vittima, nei confronti della madre di famiglia, il 14 novembre 2019. Il suo esame ci ha permesso di apprendere che l'imputato era in cura dal 2017 per disturbi depressivi e psicotici. L'11 giugno 2020, dopo che il procedimento è stato trasmesso ed esaminato dalla procura di Meaux, il caso è stato archiviato per stato mentale compromesso".

noe bafania e la famiglia

L'uomo aveva affermato di non voler fare del male alla moglie che amava: "La pugnalata è partita da sola", si era giustificato. […] Lei era di origini haitiane. "Nell’ottobre del 2023" i due si sarebbero sposati, secondo quanto scrivono i media francesi. Non è chiaro cosa abbia scatenato la sua furia omicida, il 33enne non è stato ancora interrogato. Ora rischia l'ergastolo, ma chiaramente a pesare potrebbe essere il suo stato psichiatrico. […]

ARTICOLI CORRELATI

strage in famiglia a meaux francia noe bafania strage in famiglia a meaux francia strage in famiglia a meaux francia strage in famiglia a meaux francia