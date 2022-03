"PUTIN DOVREBBE UCCIDERSI COME HA FATTO HITLER NEL SUO BUNKER" - L'AMBASCIATORE DELL'UCRAINA ALL'ASSEMBLEA DELLE NAZIONI UNITE SI E' SCAGLIATO CONTRO IL PRESIDENTE RUSSO: "SE VUOLE AMMAZZARSI NON HA BISOGNO DI USARE L'ARSENALE NUCLEARE. DEVE FARE QUELLO CHE HA FATTO IL TIZIO DI BERLINO IN UN BUNKER NEL MAGGIO DEL 1945"...

Dagotraduzione da Mediaite

Sergiy Kyslytsya

L'ambasciatore dell'Ucraina alle Nazioni Unite ha invitato il presidente russo Vladimir Putin a uccidersi come fece Adolf Hitler "in un bunker".

Lunedì, durante una sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'invasione russa dell'Ucraina, Sergiy Kyslytsya ha osservato: «Siamo stati invitati a convocare una sessione speciale di emergenza poiché il livello di [angoscia] è stato equiparato a quello della seconda guerra mondiale».

«O anche più in alto, seguendo l'ordine di Putin di mettere in allerta le forze nucleari russe, che follia», ha continuato. «Se vuole uccidersi, non ha bisogno di usare l'arsenale nucleare. Deve fare quello che ha fatto il tizio di Berlino in un bunker nel maggio 1945».

VLADIMIR PUTIN

Le parole di Kyslytsya arrivano mentre l'Ucraina ha resistito ai tentativi della Russia di conquistare il paese, sebbene la Russia sia stata in grado di conquistare alcuni territori come Chernobyl, il luogo del disastro nucleare del 1986. Esplosioni, attacchi informatici e altri attacchi militari si sono verificati in tutta l'Ucraina. Gli Stati Uniti e l'Occidente hanno risposto con condanne, sanzioni e assistenza, compresi gli aiuti militari.