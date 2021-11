"QUEL BESTIONE LE STAVA ADDOSSO, L'HO STESO" – L’EX PUGILE ANDREA MARCELLI RACCONTA IL TENTATO STUPRO DI UNA CONDOMINA A ROMA, NELLA ZONA DI PIAZZALE CLODIO - "SONO STATO SVEGLIATO DALLE URLA, MI SONO PRECIPITATO PER LE SCALE, HO VISTO LA SCENA E…” - L'ASSALITORE, DI ORIGINE UCRAINA, CHE AVEVA PEDINATO LA VITTIMA FINO A CASA, È STATO ARRESTATO: AVEVA PRECEDENTI PENALI…

Riccardo Caponetti per repubblica.it

Le urla della ragazza erano così forti che Andrea Marcelli, ex pugile professionista di 55 anni, non riusciva a orientarsi nel proprio palazzo. "Mi sono svegliato all'improvviso di notte e ho aperto la porta, ma non sono riuscito subito a capire dove fosse l'aggressione perché le grida rimbombavano per tutto l'edificio. Poi sono sceso, ho visto la scena e ho agito".

Sono le 23.30 circa di domenica 7 novembre, quando a via Augusto Aubry, accanto a Piazzale Clodio, un signore di 38 anni segue una ragazza di 30 anni fino al portone di casa, la spinge all'interno e prova a violentarla. Lei si ribella come può, urla a squarciagola e sveglia tutto il condominio, composto da 29 famiglie. Grazie a Marcelli in primis, e poi agli altri arrivati in aiuto, l'assalitore, di origine ucraina, è stato fermato: aveva precedenti penali ed è stato arrestato dalle forze dell'ordine con l'accusa di violenza sessuale.

Ieri mattina nel palazzo erano tutti scossi dall'episodio. "Pensavamo fosse solo un litigio, non potevamo immaginare che si trattasse addirittura di un fatto grave come un tentato stupro", commentano Silvia, Luca e Matteo mentre aspettano l'ascensore: "Il nostro portone si chiude anche a fatica, spero che dopo ciò venga aggiustato subito. Questa è anche una via particolare, è una strada privata e chiusa. È bello vedere che ci sono persone che non girano la testa dall'altra parte e aiutano chi è in difficoltà. Marcelli va ringraziato". Perché con il suo intervento, Marcelli, attuale allenatore di boxe, ha salvato la ragazza.

Signor Marcelli, ci racconta com'è andata ieri notte?

"Sono sceso giù nell'atrio di corsa, ho visto questa persona completamente sopra alla giovane donna per cercare di svestirla. Lui era molto grande, avrà avuto un peso di circa 90-100 chili, mentre lei era piccolina. La voleva trascinare giù verso la cantina, dove non c'è luce e nessuno lo avrebbe potuto vedere. Ho provato subito a fermarlo e ne è nata una colluttazione tra noi".

Poi sono scesi gli altri abitanti del palazzo?

"Sì. Quando l'ho bloccato e gli ho detto di fermarsi, l'aggressore ha alzato la testa e si è trovato circondato da una decina di persone. Erano tutti in un momento di panico vista la situazione. Abbiamo chiamato il 112 e sollecitato i soccorsi medici per la ragazza, che aveva bisogno di aiuto. Tremava per le scale..."

Ieri mattina ha sentito la vittima? Come sta?

"Ancora non l'ho sentita, oggi sono andato a lavoro presto e sto rientrando solo adesso in serata. Non la conosco, la incrocio soltanto ogni tanto. Forse mia moglie ha un rapporto più stretto".

Fa riflettere se alle ore 23, in pieno centro di Roma, una ragazza subisce un'aggressione simile?

"È pazzesco. Non era neanche tardi ed era una domenica tranquilla. È impensabile che una persona, da piazzale Clodio, pedini una ragazza fino alla propria abitazione per violentarla. Purtroppo bisogna fare sempre molta attenzione, a mia moglie lo dico sempre".