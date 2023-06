"QUELLA DEGLI YOUTUBER È STATA UNA REAZIONE INCONCEPIBILE, DOBBIAMO FARE EMERGERE LA VERITÀ" - IL VIDEO DELLA RISSA SCOPPIATA DOPO L'INCIDENTE MORTALE A CASAL PALOCCO DOVE È MORTO IL PICCOLO MANUEL - IL RACCONTO DEI TESTIMONI: "ERANO TUTTI SERENI, STRAFOTTENTI. PENSAVANO AI FOLLOWER. SORRIDEVANO, HANNO INIZIATO A FARE VIDEO. QUANDO UN ALTRO GENITORE GLI HA FATTO NOTARE CHE C’ERA UN BAMBINO CHE STAVA MORENDO IN OSPEDALE, NON HANNO AVUTO ALCUNA REAZIONE. E LÌ È SCATTATO IL PARAPIGLIA…" - VIDEO

1. CARABINIERI A CASA DELL'INDAGATO MATTEO DI PIETRO. ANALISI SU 5 CELLULARI DEI RAGAZZI NEL SUV. IN UN VIDEO LA RISSA DAVANTI ALL'ASILO DI MANUEL

Subito dopo lo scontro, un video ha cominciato a girare a Casal Palocco di chat in chat. Un uomo urla, la folla lo trattiene, si vedono la Smart accartocciata, la Lamborghini distrutta. E un ragazzo di spalle, in primo piano, con la t-shirt della crew di youtuber TheBorderline. È in un angolo, defilato, con un telefonino rosso stretto in mano, si tratta di Vito Lojacono, 23 anni. Un altro occupante della Lamborghini viene invece tenuto fermo da una poliziotta.

In particolare da quelle immagini si vedono due uomini che con altri adulti affrontano i ragazzi scesi dal Suv. Sono Elio Sciurpi, un ex dirigente Alitalia ora direttore dell'asilo dove andava Manuel e Valerio, suo figlio e papà di un compagno di classe del piccolo scomparso. "Quella degli youtuber è stata una reazione inconcepibile, dobbiamo fare emergere la verità", spiega Alessandro Milano padre di un altro bimbo della stessa classe.

[…] Il padre di Manuel: "Non ti dimenticheremo mai"

"Ti ameremo per sempre!", scrive sul suo profilo Instagram, Marco Proietti, il padre del bimbo di 5 anni morto nell'incidente di Casal Palocco, a Roma, il 14 giugno. "Volevo esprimere con quel che resta del cuore mio di Elena e della piccola Aurora un ringraziamento a voi che avete pregato donato e anche solo pensato al nostro Manuel strappato da 'sto mondo infame", aggiunge. "Chiedo umilmente di condividere questo post per fare arrivare il mio ringraziamento il più lontano possibile".

[…]

2. BIMBO UCCISO DA YOUTUBER, I TESTIMONI: "PENSAVANO AI FOLLOWER E FILMAVANO LE AUTO DISTRUTTE".

È scioccante quanto raccontato da alcuni testimoni presenti subito dopo lo schianto tra un suv Lamborghini e una Smart ForFuour, al seguito del quale ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti di soli 5 anni.

Alcuni di loro hanno infatti raccontato, che subito dopo l’incidente, gli youtuber della crew “The Borderline” hanno continuato a filmare le auto distrutte e pensavano solo ai follower, non curandosi delle gravi condizioni del piccolo Manuel che di lì a poco sarebbe morto in ospedale. “Ridevano, senza ritegno. Ridevano e filmavano le auto distrutte” ha raccontato un testimone.

[…]

“La vergogna più grande è che mercoledì il ragazzo alla guida del Suv è stato qui, sul luogo dello schianto, per quattro ore e non ha versato una lacrima. Non ho visto nessuno disperato, né lui, né i suoi amici: erano tutti sereni, perfino strafottenti. Pensavano ai follower. Hanno avuto una reazione davvero schifosa: sorridevano, hanno iniziato a fare video. Quando un altro genitore ha visto quello che stavano facendo, gli ha fatto notare che c’era un bambino che stava morendo in ospedale. Non hanno avuto alcuna reazione nemmeno in quel momento, e lì è scattato il parapiglia. Solo che poi alla fine il padre è stato addirittura denunciato per aggressione”, ha raccontato ancora un testimone, così come ricostruito dal Corriere. […]

